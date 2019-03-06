Смотровую башню "Тюбетей Tower" в Казани возведет пермский бизнесмен

Пермский инвестор в индустрии развлечений и отдыха Рашид Габдуллин намерен не менее чем за два года возвести «Тюбетей Tower» - смотровую башню высотой 93 м на берегу Казанки, возле стадиона «Казань арена». По его словам, строительством будет заниматься новое юридическое лицо, которое будет зарегистрировано в Казани, на условиях государственно-частного партнерства.

Рашид Габдуллин сказал, что к настоящему времени готовы эскиз башни и технико-экономическое обоснование. Идет работа по конфигурации участка.

Он пояснил, что ранее называвшаяся сумма инвестиций в создание башни в размере 300–350 млн руб. включает только «железо». Весь объем необходимых вложений и их источники бизнесмен не назвал.

Господин Габдуллин рассказал, что наверху башни планируется смотровая площадка с прозрачным полом и несколько аттракционов, в частности, выход на площадку без ограждения со страховкой и выкатное кресло.

Ранее со ссылкой на главу Агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Миннулину сообщалось, что смотровая площадка планируется площадью 120 кв. м. По ее словам, в «Тюбетей Tower» также разместятся ресторанный комплекс и сувенирные магазины.

Она уточняла, что проект имеет положительное заключение Госкомитета Татарстана по туризму и одобрение архитектурной комиссии. Под объект выбран земельный участок, и сейчас с исполкомом Казани «прорабатывается вопрос изменения вида разрешенного использования» этого участка.

Коммерсант