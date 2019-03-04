Цифровизация энергосистемы Дагестана исключит возможность энерговоровства

4 марта 2019 г. в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание, посвященное проблемам электросетевого комплекса Республики Дагестан. В Москве вел совещание заместитель генерального директора ПАО «Россети» по реализации услуг Александр Пятигор. В работе совещания в Пятигорске принимали участие генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев, топ-менеджмент компании. Участие в совещании в Москве также принял управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания» Муртазали Гитинасулов, в Махачкале – управляющий директор ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» Эльдар Гаджибабаев.

Тема разговора – исполнение комплексного плана мероприятий по организации контроля деятельности дагестанских сетевой и энергосбытовой компаний. Этот план охватывает все основные направления деятельности АО «ДСК» и ПАО «ДЭСК»: от консолидации электросетевых активов, снижения уровня потерь в электросетях Общества и внедрения современных программных продуктов до мотивации персонала и ротации кадров.

Участники совещания одной из первых тем обсудили внедрение двух программных комплексов «Пирамида-Сети» и «Omni-US», которые станут еще одним шагом на пути к автоматизации процессов учета и контроля в энергосистеме Дагестана.

Внедрение первого программного комплекса «Пирамида-Сети» энергетики опробовали в период Учений «Россетей» летом 2018 года. Тогда приезжие специалисты впервые в регионе внедрили современные системы учета электроэнергии, установив свыше 21 тысячи приборов учета в сплит-исполнении, которые монтируют прямо на опорах ЛЭП, что позволяет контролировать потребляемую абонентом электроэнергию, отслеживать некоторые параметры ее качества и передавать информацию по радиоканалу в устройство сбора/передачи данных (УСПД). Было установлено 1 690 УСПД. От них и стекается вся информация на сервер МРСК Северного Кавказа и обрабатывается «Пирамида-Сети».

«Программный комплекс устроен так, что человеческий фактор полностью исключается, - пояснил генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев. - Он не позволяет производить корректировку данных приборов учета «вручную». Все данные формируются автоматически, а любое несанкционированное вмешательство в работу системы отражается в режиме реального времени. Это и есть один из основных и самых важных этапов цифровизации электросетей».

Говоря о втором программном комплексе «Omni-US», следует особо отметить: универсальный, с настраиваемой платформой, он позволяет автоматизировать весь спектр бизнес-процессов компании, проводить анализ и контролировать все процессы, обеспечивать качество и оперативность их выполнения, формировать отчеты.

Поэтому далее участники совещания перешли к обсуждению направлений работы, которые найдут отражение в программных комплексах «Пирамида-Сети» и «Omni-US». Это инвентаризация абонентской базы, а также контроль: за снятием показаний приборов учета, выявлением фактов неучтенного потребления электроэнергии, формированием полезного отпуска, инвентаризацией начислений в отношении физлиц и за так называемыми «необоснованными» начислениями.

Разумеется, работа с потребителями, с их обращениями и заявками на присоединение к электросетям компании.

Однако контролю будут подлежать не только бизнес-процессы компании, но и надежность энергоснабжения. И здесь следует сказать о другом программном комплексе - АСУ ТОиР. Информационная система включает совокупность программных средств для оптимизации и контроля процессов, связанных с ремонтом и обслуживанием энергообъектов.

Программа позволяет составить план работ, контролировать заключение договоров с подрядными организациями на поставку материалов и выполнение самих работ с соблюдением требований безопасности, следить за качеством их выполнения, вносить корректировки в бюджет и сроки выполнения.

После обсуждения хода исполнений всех пунктов Плана, заместитель генерального директора ПАО «Россети» по реализации услуг Александр Пятигор резюмировал: «Все программные комплексы, которые внедряются в работу энергетиков, позволяют исключить ошибки, сэкономить время и получить максимально достоверную информацию о работе энергокомпаний. Определить проблемные точки и выработать комплекс решений. Поэтому внедрить их необходимо в максимально сжатые сроки, не отклоняясь от графика».

По его словам, это позволит систематизировать и автоматизировать работу электросетевого комплекса, грамотно и профессионально выстроить отношения с потребителями, которые должны быть довольны качеством предоставляемых услуг и прозрачностью деятельности обслуживающей их компании.