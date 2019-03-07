Власти Москвы одобрили строительство канатной дороги через Химкинское водохранилище за 3 млрд рублей

Столичная градостроительно-земельная комиссия одобрила строительство канатной дороги через Химкинское водохранилище на севере Москвы. Как сообщается на сайте Москомстройинвеста, проект предусматривает создание канатной транспортной системы общего пользования от станции метро "Сходненская" до станции метро "Речной вокзал".

Канатная дорога длиной 2,3 км соединит районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем. От станций метро к станциям канатной дороги будут созданы наземные пешеходные галереи.

Строительство канатной дороги планируется осуществить за счет внебюджетных средств. Общий объем инвестиций составит не менее 3,16 млрд рублей. Инвесторами проекта планируют стать международная строительная компания BPS International и австрийско-швейцарская компания Doppelmayr Seilbahnen GmbH.

В соответствии с условиями концессионного соглашения город Москва предоставит земельные участки для строительства канатной дороги, а также обеспечит разработку и принятие проекта планировки территории. Строительство, эксплуатация, содержание и ремонт канатной дороги будет осуществляться за счет инвесторов.

Как заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, проект концессионного соглашения по созданию канатной дороги появится на официальном сайте РФ на следующей неделе и будет доступен для ознакомления в течение 45 дней.

Компании, которые захотят принять участие в конкурсе на строительство новой канатной дороги, смогут подать соответствующие заявки, подтвердив наличие средств для финансирования проекта. Если заявок не поступит, то соглашение будет заключено с инициатором проекта без конкурса.

Как сообщается в пресс-релизе столичного департамента экономической политики, на который ссылается РИА "Новости", новая канатная дорога сможет перевозить 19 тысяч пассажиров в сутки, что позволит частично разгрузить северные участки Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро.

Она будет интегрирована в городскую транспортную сеть, а оплачивать проезд можно будет картой "Тройка". При этом будущая стоимость проезда на канатной дороге не превысит 55 рублей, что соответствует действующему тарифу на поездку на метро. Еще одна канатная дорога может появиться на территории ЗИЛа.

Первую в столице канатную дорогу от спортивного комплекса "Лужники" до Воробьевых гор запустили 26 ноября 2018 года. На маршруте длиной 720 м расположено три станции: "Воробьевы горы", "Новая лига", "Лужники". Время в пути между двумя конечным станциями канатной дороги составляет пять минут. Перемещаться можно по двум маршрутам: большой круг ("Воробьевы горы" - "Новая лига" - "Лужники") и малый ("Новая лига" - "Воробьевы горы").

Для обычных пассажиров фуникулер открылся 27 ноября, причем в Twitter в этот день появились тысячи постов с оценками новинки, оставленные пользователями с пустыми аккаунтами. А уже на следующий день аттракцион закрылся из-за кибератаки. Изначально его планировали запустить к чемпионату мира по футболу, прошедшему в России минувшим летом, но не успели этого сделать.





NEWSru.com