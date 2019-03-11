Пожарные ликвидировали возгорание на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, факельное горение на вспомогательном оборудовании на территории Комсомольского НПЗ полностью ликвидировано в 15.00 (хбр).

"В результате пожара пострадавших нет. Угроза другим производственным объектам, а также экологии отсутствует. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 12.50 (хбр) в краевой Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Незамедлительно на место происшествия выдвинулись объектовые пожарные подразделения, а также для усиления группировки направлены пожарные расчеты Комсомольского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели МЧС России.

В настоящее время для ликвидации последствий происшествия привлечено около 80 человек и 16 единиц техники.

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