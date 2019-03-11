Суммарная мощность ветровой генерации в Турции достигла почти 7,4 ГВт в 2018 г.

По данным отчета, опубликованного турецкой Ассоциацией по ветроэнергетике (Turkish Wind Energy Association, TÜREB), в 2018 г. страна инвестировала $ 650 млн в развитие ветрогенерации, что позволило дополнительно ввести в эксплуатацию почти 500 МВт новых мощностей (+7%) в течение года.

В результате общая мощность ветровой генерации в стране увеличилась в девять раз с 2009 г. (≈800 МВт) и достигла 7 369 МВт. Объем выработки ветровой генерации вырос с 17,9 ТВт*ч в 2017 г. до 19,8 ТВт*ч в 2018 г. и составил ≈6,8% от общего объема выработанной электроэнергии.

В настоящее время на стадии строительства находятся 18 проектов строительства ветровой генерации общей мощностью 606 МВт, большинство из которых разрабатываются турецкими энергокомпаниями Akfen Enerji (243 МВт), Ağaoğlu Enerji (125 МВт) и Sancak Enerji (73 МВт).

Ожидается, что рост ветровой генерации продолжится и в ближайшем будущем, так как Министерство энергетики и природных ресурсов (Ministry of Energy and Natural Resources) Турции в ноябре 2018 г. запустило последний тендер по распределению площадок под проекты строительства генерации на базе ВИЭ (Renewable Energy Resource Areas – YEKA), в рамках которого будут предложены четыре зоны для сооружения 1 000 МВт материковой ветровой генерации (по 250 МВт в каждой). Заявки на участие в тендере принимаются до марта 2019 г. Предельная цена на электроэнергию для новых генерирующих объектов установлена на уровне 55 $/кВт*ч в течение 15-летнего периода. Каждый из энергетических объектов получит 49-летнюю лицензию на эксплуатацию.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata