Ветроэлектростанция в Тикси продемонстрировала эффективную работу в условиях арктической зимы

Ветряная электростанция в Тикси Ветряная электростанция в Тикси

Ветряная электростанция, построенная РусГидро совместно с японскими партнерами в арктическом поселке Тикси, продемонстрировала высокую эффективность и надежность работы в суровом арктическом климате. Зимой 2018-2019 гг. температура воздуха в Тикси опускалась до –420С, а скорость ветра достигала 30 м/с. При этом ветроэлектростанция работала в штатном режиме.

Ожидается, что в 2019 году выработка ветроэлектростанции составит более 1 млн кВт∙ч. Каждый киловатт-час, произведенный ветроэлектрическими установками, экономит около 250 грамм дизельного топлива и предотвращает выброс в атмосферу около 7 граммов углекислого газа.

Эксплуатация ветроэлектростанции в составе трех ветроустановок суммарной мощностью 900 кВт, изготовленных фирмой Komaihaltec, началась в ноябре 2018 года. Пока ветроэлектростанция работает совместно с существующей дизельной электростанцией поселка, но уже начата подготовка к строительству новой, более эффективной дизельной электростанции мощностью 3 МВт, а также системы аккумулирования электроэнергии.

Новая ветроэлектростанция повысила надежность энергоснабжения Тикси, в котором сейчас проживают более 4 600 человек, ее работа позволила снизить потребление дорогостоящего привозного дизельного топлива и сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Старт проекту по возведению ветродизельного комплекса был дан в сентябре 2017 года в рамках Восточного экономического форума, когда РусГидро, Правительство Республики Саха (Якутия) и Правительственная организация Японии по разработке новых энергетических и промышленных технологий в сфере сотрудничества в энергетике (NEDO) подписали соответствующее соглашение. Сразу же после подписания документов начались проектные работы, а в поселке приступили к подготовке площадки.

Уже в мае 2018 года судно с тремя ветроэнергетическими установками прибыло из Японии во Владивосток. На 18 специализированных автомашинах оборудование общим весом почти 240 тонн было доставлено в Якутск. В порту Якутска ветроэнергетические установки перегрузили на речное судно и доставили Тикси по реке Лене. В общей сложности путь из Владивостока в Тикси составил 4,7 тыс. километров, время в пути – 18 дней. За три месяца оборудование было смонтировано и подготовлено к работе.