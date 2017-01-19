Новая компания на "Главной Улице" Сabex

19 – 21 марта 2019 • Россия, Москва, КВЦ «Сокольники», Павильон 4



Выставка CABEX для компании в этом году является обязательной площадкой для посещения. В рамках выставки CABEX-2019 компания запланировала серию переговоров с поставщиками и потребителями кабельной продукции и приглашает заинтересованные в сотрудничестве компании забронировать время для проведения переговоров и обсуждения перспектив возможного сотрудничества.



Компания ООО"СКТ Групп" – один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции Северо-Западного региона РФ примет участие в главной выставке года.



Приглашаем посетить наш стенд №А327 (центральный проход выставки Cabex 2019) и обсудить со специалистами коммерческой и технической служб завода вопросы текущего и перспективного сотрудничества!



Из "первых уст" услышать и лично убедиться, что Псковкабель-ЖИВ! и работает в плановом режиме.



Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду cb19mnu90 на сайте cabex.ru.