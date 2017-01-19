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Мероприятия

Новая компания на "Главной Улице" Сabex

19 – 21 марта 2019 • Россия, Москва, КВЦ «Сокольники», Павильон 4
 
Выставка CABEX для компании в этом году является обязательной площадкой для посещения. В рамках выставки CABEX-2019 компания запланировала серию переговоров с поставщиками и потребителями кабельной продукции и приглашает заинтересованные в сотрудничестве компании забронировать время для проведения переговоров и обсуждения перспектив возможного сотрудничества.
 
Компания  ООО"СКТ Групп" – один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции Северо-Западного региона РФ примет участие в главной выставке года.

Приглашаем посетить наш стенд  №А327 (центральный проход выставки Cabex 2019) и обсудить со специалистами коммерческой и технической служб завода вопросы текущего и перспективного сотрудничества!

Из "первых уст" услышать и лично убедиться, что Псковкабель-ЖИВ! и работает в плановом режиме.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду cb19mnu90 на сайте cabex.ru.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "Псковкабель"

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