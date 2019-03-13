Завод "Электрокабель" освоил 100-тысячную конструкцию кабеля

Кольчугинский завод «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) расширил ассортимент продукции до 100 тыс. маркоразмеров. На начало 2018 г. их насчитывалось 75 тыс.

Маркоразмер - условное буквенно-цифровое обозначение, указывающее, помимо марки, на основные конструктивные и электрические параметры кабельного изделия (диаметр или сечение токопроводящих жил, число жил (групп), напряжение, волновое сопротивление и др.). Именно маркоразмер отличает одно изделие от другого.

Стотысячным в номенклатуре продукции завода стал контрольный кабель марки КПоПЭнг(А)-HF, который предназначен для подключения оборудования на АЭС. Поскольку одним из требований атомщиков является высокая пожаробезопасность кабельных линий, для изоляции и оболочки изделия, разработанного специалистами ВНИИКП, используется специальная полимерная композиция, не содержащая химически активных веществ - галогенов. Кроме этого новыми маркоразмерами пополнилась линейка контрольных кабелей, сохраняющих работоспособность в открытом огне до 3 часов.

Расширить ассортимент кабельных изделий предприятию позволил запуск в середине 2018 г. технологии электронно-лучевого модифицирования изоляции (ЭЛМИ). Изолированная токопроводящая жила кабеля заходит в камеру облучения и попадает под «обстрел» электронов. В изоляционном материале в короткие сроки происходит образование сверхпрочной кристаллической решетки. Вся продукция проходит обязательные испытания, в ходе которых проверяется качество сшивки изоляции. По такой технологии производятся кабели с новыми свойствами для судостроения, атомных станций, железнодорожной, нефтяной и других отраслей.

«Широкий ассортимент продукции – одно из главных преимуществ завода. Сегодня едва ли какое-то другое кабельное предприятие может похвастаться 100 тыс. маркоразмеров. Наличие такого продуктового ряда особенно важно для комплексных поставок. Потребитель может приобрести все виды кабельной продукции, для любых нужд на нашем предприятии», - отметил директор ЭКЗ Владимир Иванов.

«Металлоснабжение и сбыт»