Государственная Дума ратифицировала протокол к соглашению с Казахстаном о поставках нефтепродуктов

Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем окончательном чтении проект Федерального закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года». Документ на Пленарном заседании представляла статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко.

В своём докладе статс-секретарь напомнила, что протокол был подписан в октябре 2018 года в Москве. Документ далее не будет затрагивать вопросы, связанные с перечнем нефтепродуктов, запрещенных для вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан, а также с перечнем нефтепродуктов, запрещенных к экспорту из Казахстана за пределы Таможенного союза. Оба этих перечня выводятся на межведомственный уровень.

«Ранее введение таких перечней было обязательным, чтобы гарантировать поставки бензина, керосина и дизельного топлива из России на внутренний рынок Казахстана, а также для того, чтобы избежать реэкспорта российского продукта с территории соседнего государства. В Республике Казахстан закончилась модернизация трех крупных нефтеперерабатывающих заводов, и некоторое время рынок был перенасыщен. В связи с этим мы снимаем ограничения о возможности экспорта бензинов с территории республики, но при этом другие позиции - сейчас проводим межведомственное согласование - предлагается расширить, например, снять ограничение с поставок масел смазочных из РФ в Казахстан», - сказала Анастасия Бондаренко.

Она добавила, что перечни таких нефтепродуктов будут определять министерства энергетики России и Казахстана.

«Соглашение будет способствовать упрощению регулирования рынка нефти и нефтепродуктов между Россией и Казахстаном», — пояснила статс-секретарь.

Замглавы энергетического ведомства особо подчеркнула, что запреты или ограничения применяются без ущерба для комплекса «Байконур», а также не распространяются на нефтепродукты, экспортируемые в качестве гуманитарной помощи или для проведения лабораторных исследований и испытаний.

За ратификацию Протокола депутаты проголосовали единогласно. Документ также проходит ратификационные процедуры в Казахстане.