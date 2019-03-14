Опубликованы ключевые показатели работы энергобиржи Nord Pool за февраль 2019 г.

В феврале наблюдался сильный рост объема продаж электроэнергии на внутрисуточном рынке Nord Pool4 , который более чем в два раза превысил объем продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 1,09 ТВт*ч против 0,53 ТВт*ч в феврале 2018 г. При этом в феврале текущего года на всех торговых площадках Nord Pool было продано 98,7 ТВт*ч электроэнергии (103,2 ТВ*ч в 2018 г.).

В ценовых зонах скандинавских и прибалтийских стран на рынке на сутки вперед продано 34,64 ТВт*ч (38,97 ТВт*ч в феврале 2018 г.). В ценовой зоне Великобритании на рынке на сутки вперед продано 10,09 ТВт*ч (10,59 ТВт*ч в феврале 2018 г.).

Системная цена Nord Pool составила 45,86 €/МВт*ч (39,58 €/МВт*ч в феврале 2018 г.).

Официальный сайт Nord Pool