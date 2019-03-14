 
Подписаться на новости
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Опубликованы ключевые показатели работы энергобиржи Nord Pool за февраль 2019 г.

Опубликованы ключевые показатели работы энергобиржи Nord Pool за февраль 2019 г.

14 марта 2019, 15:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: Nord Pool
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

249 просмотров

В феврале наблюдался сильный рост объема продаж электроэнергии на внутрисуточном рынке Nord Pool4 , который более чем в два раза превысил объем продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 1,09 ТВт*ч против 0,53 ТВт*ч в феврале 2018 г. При этом в феврале текущего года на всех торговых площадках Nord Pool было продано 98,7 ТВт*ч электроэнергии (103,2 ТВ*ч в 2018 г.).

В ценовых зонах скандинавских и прибалтийских стран на рынке на сутки вперед продано 34,64 ТВт*ч (38,97 ТВт*ч в феврале 2018 г.). В ценовой зоне Великобритании на рынке на сутки вперед продано 10,09 ТВт*ч (10,59 ТВт*ч в феврале 2018 г.).

Системная цена Nord Pool составила 45,86 €/МВт*ч (39,58 €/МВт*ч в феврале 2018 г.).

Официальный сайт Nord Pool

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Новости компании
Приглашаем к участию в открытом вебинаре СИГРЭ
Приглашаем к работе в новой рабочей группе исследовательского комитета СИГРЭ B2
Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях, подготовленный экспертами
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно