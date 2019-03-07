Современная система штрихкодирования готовой продукции "Завод Москабель"

На «Заводе Москабель» введена система штрихкодирования готовой продукции, что в очередной раз подтверждает высокое качество кабелей и проводов под брендом «МКМ».

Речь идет о современной системе штрих кодов по стандарту EAN-13, которая фиксирует марку партии продукции (каждого барабана), его длину, вес и вид тарной единицы (типа барабана). Далее уникальной штрих код EAN-13 каждой серии, выпущенной продукции с указанными данными, заносится в единый каталог товаров на сайте международной ассоциации GS1 и коррекции не подлежит, а значит оберегает покупателей от вероятности наткнуться на фальсификат кабелей от «Завода Москабель».

Таким образом, с марта 2019 года на каждый барабан готовой продукцией «Завод Москабель» с двух сторон (на щеках) прикреплена сопроводительная этикетка со штрих кодом и данными о продукции.