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Производство

Современная система штрихкодирования готовой продукции "Завод Москабель"

Москабельмет, МКМ, RCC2019

На «Заводе Москабель» введена система штрихкодирования готовой продукции, что в очередной раз подтверждает высокое качество кабелей и проводов под брендом «МКМ».

Речь идет о современной системе штрих кодов по стандарту EAN-13, которая фиксирует марку партии продукции (каждого барабана), его длину, вес и вид тарной единицы (типа барабана). Далее уникальной штрих код EAN-13 каждой серии, выпущенной продукции с указанными данными, заносится в единый каталог товаров на сайте международной ассоциации GS1 и коррекции не подлежит, а значит оберегает покупателей от вероятности наткнуться на фальсификат кабелей от «Завода Москабель».

Таким образом, с марта 2019 года на каждый барабан готовой продукцией «Завод Москабель» с двух сторон (на щеках) прикреплена сопроводительная этикетка со штрих кодом и данными о продукции.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Москабельмет"

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