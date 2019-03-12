В Калуге стартовал Международный форум Умных городов

В Калуге начал свою работу двухдневный форум Умных городов. Сегодня на нем была представлена Концепция Умных городов России и подписаны первые соглашения о реализации пилотных проектов. В открытии форума приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис, координатор департамента городского планирования и дизайна ООН-Хабитат Шипра Наранг и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Участникам форума представили концепцию, которая разработана Национальным центром компетенций «Умный город» и Центром стратегических разработок при поддержке Минстроя России.

Ключевой документ описывает принципы реализации проекта «Умный город» в России, он основан на анализе глобальных трендов, мирового опыта и российских разработок. Концепция учитывает международные стандарты и показатели, а также включает механизмы оказания поддержки региональным проектам.

«Документ объясняет как именно будет происходить цифровая трансформация городского хозяйства, какие для этого есть ресурсы и с какими рисками могут столкнуться города. Концепция предлагается для обсуждения и комментариев, утверждать её мы будем только после того, как убедимся, что все участники проекта согласны с этим видением и разделяют его», - пояснил руководитель проекта «Умный город», заместитель министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Андрей Чибис.

На форуме подписаны первые соглашения о реализации проекта «Умный город» с городами-пилотами, а также в рамках международной повестки планируется проведение диалога Россия-АСЕАН, участники которого обсудят перспективы включения российских городов в проект «Сеть Умных городов АСЕАН».

Форум в Калуге собрал порядка 400 участников - ведущих российских и международных экспертов в сфере цифровизации, представителей федеральных и региональных органов власти, IT-разработчиков и мэров пилотных городов проекта «Умный город».

Международный форум «Умный город. Инструкция по применению» организован при поддержке Минстроя России и ООН-Хабитат, стратегическим партнером форума является АНО "Цифровая экономика".