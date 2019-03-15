15 марта АО "Чеченэнерго" приступает к реализации ремонтной программы

Ремонтная программа управляемого МРСК Северного Кавказа АО «Чеченэнерго» (входит в ГК «Россети») стартует 15 марта т.г., работы продлятся до 30 сентября 2019 г.

В текущем году она охватит больше объектов электросетевого хозяйства Чеченской Республики по сравнению с предыдущим. Как правило, пик работ приходится на второй и третий кварталы, но, как заверили энергетики, уже сейчас они готовы активно взяться за выполнение поставленных задач.

«Капитальный и текущий ремонт, в первую очередь, будет проведен на наиболее проблемных объектах энергохозяйства. Это положительно скажется на уровне качества и надежности подачи электроэнергии потребителям», - подчеркнул управляющий директор АО «Чеченэнерго» Русланбек Докуев.

Таким образом, в рамках ремонтной программы энергетики отремонтируют 635,75 км линий электропередачи разного класса напряжения, заменят 1 535 опор линий электропередачи, 2 788,25 км провода, 17 707 изоляторов, 98 выключателей и 170 разъединителей.

Особое внимание будет уделено и расчистке трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности – энергетики приведут в порядок охранные зоны протяженностью 7,95 га.