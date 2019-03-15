В Москве состоится Второй Всероссийский кабельный конгресс – крупнейшее событие для специалистов кабельной промышленности в России

Второй Всероссийский кабельный конгресс пройдёт с 19 по 21 марта 2019 года в КВЦ «Сокольники» в рамках Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex. В конгрессе примут участие более 400 делегатов. Спикеры – представители профильных министерств, комитетов Государственной думы, отраслевых объединений, крупнейших российских потребителей кабельной продукции – обсудят актуальные вопросы рынка.

Генеральным спонсором конгресса выступит Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Также в числе спонсоров – АО «Объединенная энергетическая компания» и АО «Росскат». Партнёр конгресса – Группа Компаний «Оптикэнерго». Организаторы – Международная выставочная компания MVK, ОАО «ВНИИКП» и НП Ассоциация «Электрокабель».

В программе конгресса

В первый день конгресса, 19 марта, состоится пленарное заседание с участием представителей министерств и крупных заказчиков – «Кабельная промышленность России и ее интеграция в другие отрасли экономики». Модератор заседания – Геннадий Иванович Мещанов (Генеральный директор ОАО «ВНИИКП», Президент Ассоциации «Электрокабель»).

К участию в пленарном заседании приглашены: Виктор Леонидович Евтухов и Олег Павлович Токарев (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Алексей Валерьевич Соколов (Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций), Александр Николаевич Козловский (Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству), Валерий Сергеевич Селезнев (Комитет Государственной думы по энергетике), Аркадий Григорьевич Рудой (ООО «Холдинг Кабельный Альянс»), Ринат Шамилевич Еникеев (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тигран Дереникович Арутюнян (Евразийская экономическая комиссия).

Также 19 марта будет организована панельная дискуссия «Крупнейшие российские потребители кабельной продукции – текущие задачи и планы по развитию». Модератор – Максим Владимирович Третьяков (Вице-Президент НП Международная Ассоциация «Электрокабель», Генеральный директор ООО «Элкат»).

В дискуссии примут участие: Павел Юрьевич Корсунов (ПАО «ФСК ЕЭС»), Сергей Владимирович Сергеев (ПАО «Россети»), Андрей Сергеевич Пучков (АО «Объединенная энергетическая компания»), Валентин Александрович Гапанович (НП «Объединение производителей железнодорожной Техники»), Андрей Леонидович Михайлов (ГУП «Московский метрополитен»), Дмитрий Владимирович Павлов (ПАО «Ростелеком»), Валентин Иванович Трищенко ( Алюминиевая Ассоциация), Дмитрий Сергеевич Скорчеллетти (Центр развития перспективных технологий).



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Секции и семинар

20 марта в программе конгресса – сессии для специалистов кабельной промышленности. Докладчиками секции «Аспекты безопасности. Проект «Кабель без опасности». Текущие достижения и планы развития» выступят: Владимир Викторович Кашкин (Заместитель генерального директора НП «Ассоциация «Электрокабель») Анатолий Вадимович Игошин (Министерство промышленность и торговли Российской Федерации), Андрей Михайлович Боев (ООО «Холдинг Кабельный Альянс») и другие. Партнеры секции: Проект «Кабель без опасности», НП. Ассоциация «Электрокабель», Алюминиевая Ассоциация, Ассоциация Честная позиция. Спонсоры секции – LAPP, АО «Завод «Энергокабель».

В рамках секции «Новые технологические подходы и тренды в производстве кабельной продукции» перед посетителями с докладом «Кабели высокого и сверхвысокого напряжения. Достижения и проблемы» выступит Михаил Юрьевич Шувалов (ОАО «ВНИИКП»). Роман Евгеньевич Васильев, Генеральный директор ООО «Электропровод», представит доклад «Технология радиационного модифицирования для кабельной продукции. Новые направления». Алексей Александрович Каукиайнен, Управляющий партнер ЭГ «ДКС», расскажет о маркировке кабельно–проводниковой продукции.

Секция «Задачи, решаемые молодыми учеными и специалистами в кабельной промышленности» представит посетителям доклады Сергея Юрьевича Занегина (ОАО «ВНИИКП»), Дмитрия Игоревича Чаркова (АО «НИКИ»), Артема Андреевича Косилова ведущий (инженер-технолог ООО НПП «Спецкабель») и других.

21 марта в КВЦ «Сокольники» состоится семинар «Расширенная ответственность производителя кабеля. Что выбрать – оплату экологического сбора или утилизацию?». В нём примут участие: Фильченкова Ольга Александровна (Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации), Беляева Наталья Сергеевна (эксперт Рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации), Стрежнева Анна Владимировна (PwC Legal) и другие докладчики. Спонсор семинара – ООО «ЭЛКАТ».

Информационные партнёры Второго Всероссийского кабельного конгресса – портал RusCable.Ru, газета «Энергетика и промышленность России», журнал «Кабели и провода», журнал «ЭнергоЭксперт» и журнал «Энергия единой сети».

Конгресс пройдет в рамках 18-й Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex. Это ведущее для отрасли бизнес-мероприятие, демонстрирующее новейшие достижения в области производства кабельно-проводниковой продукции для специалистов топливно-энергетического комплекса, ВПК, транспорта, машиностроения, ЖКХ, строительно-монтажных организаций, связи и телекоммуникаций и других отраслей.

В выставке примут участие более 180 компаний из России, Беларуси, Италии, Китая, Сербии, Турции, Франции, Азербайджана, Узбекистана. Участники выставки – это флагманы отрасли, такие как: Томский кабельный завод, Москабельмет, Холдинг Кабельный Альянс, Ункомтех, Сарансккабель, Агрокабель, Энергокабель, Объединенная энергетическая компания, Спецкабель, КабельСтар, Кабельный завод АЛЮР и многие другие. Генеральным спонсором выставки является компания Xinming Cable Machinery.

Подробнее – на сайте cabex.ru.

RusCable.Ru генеральный информационный партнер Cabex 2019