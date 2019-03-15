Завершен очередной этап проекта строительства трансграничного соединения Египет - Судан

Государственная электроэнергетическая компания Египта (Egyptian Electricity Transmission Company, EETC) и немецкий концерн Siemens завершили строительство открытой ПС 220 кВ Toshka, расположенной в 1,3 тыс. км от Каира близ границы с Суданом.

В ответственность Siemens входили: проектирование, изготовление и поставка ключевых компонентов подстанции. В настоящее время ПС Toshka уже присоединена к электрической сети. Через подстанцию может передаваться около 400 МВт мощности, что обеспечит надежную передачу электроэнергии между Египтом и Суданом.

Завершение строительства ПС Toshka имеет стратегически важное значение для реализации проекта сооружения трансграничного соединения между энергосистемами Египта и Судана протяженностью 170 км между городами Toshka (Египет) в и Dongola (Судан).

Проект трансграничного соединения Египет - Судан является частью масштабного проекта – энергетический коридор Север - Юг (North-South Power Transmission Corridor) – электрического соединения протяженностью 8 тыс. км, которое пройдет из Египта через территории Судана, Южного Судана, Эфиопии, Кении, Малави, Мозамбика. Замбии, Зимбабве до Южно-Африканской Республики. Энергетический коридор Север - Юг соединит энергосистемы стран Восточноафриканского8 и Южноафриканского9 энергетических пулов, и в том числе обеспечит возможность для выдачи мощности строящейся в Эфиопии ГЭС Great Ethiopian Renaissance Dam10 .

Информационно-аналитический ресурс Esi Africa

8 East African Power Pool (EAPP).

9 Southern African Power Pool (SAPP).

10 ГЭС Great Ethiopian Renaissance Dam проектной мощностью 6,45 ГВт будет сооружена в Эфиопии близ границы с Суданом на правом притоке р. Нил – р. Голубой Нил. ГЭС станет крупнейшей гидроэлектростанцией на африканском континенте и 7-й по величине в мире.