Запланируйте переговоры с представителями "Камкабеля" на Cabex

Приглашаем вас запланировать переговоры с представителями предприятия и посетить экспозицию ООО «Камский кабель» на выставке «Cabex».

На стенде у вас будет возможность узнать, чем отличаются качественные кабели и провода от фальсификата, провести замеры на выявление отклонений кабельно-проводниковой продукции, ознакомиться с новинками, а также получить обновленные каталоги.

Кроме того, каждый посетитель стенда может выиграть SMART часы. Для этого нужно:

Сделать фото с Кабельменом на стенде А313

Выложить фотографию на личную страницу с хэштегом #командакабельмена в VK, Instagram, Facebook или другой соцсети.

в VK, Instagram, Facebook или другой соцсети. Cледить за новостями на сайте www.kamkabel.ru

Автор фотографии, которая наберет наибольшее количество лайков, становится победителем. Результаты конкурса будут объявлены 25.03 на сайте www.kamkabel.ru

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Адрес выставки: Москва, 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1, павильон 4.

Стенд завода «Камкабель» – А313

Время работы выставки:

19 марта 10:00–18:00

20 марта 10:00–18:00

21 марта 10:00–16:00