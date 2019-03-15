Запланируйте переговоры с представителями "Камкабеля" на Cabex

ВЫЛЕТ ЧАРТЕРНОГО
15 марта 2019, 12:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ, Cabex-2019
Отрасль: Кабельная промышленность
Приглашаем вас запланировать переговоры с представителями предприятия и посетить экспозицию ООО «Камский кабель» на выставке «Cabex».
На стенде у вас будет возможность узнать, чем отличаются качественные кабели и провода от фальсификата, провести замеры на выявление отклонений кабельно-проводниковой продукции, ознакомиться с новинками, а также получить обновленные каталоги.
Кроме того, каждый посетитель стенда может выиграть SMART часы. Для этого нужно:
Сделать фото с Кабельменом на стенде А313
Автор фотографии, которая наберет наибольшее количество лайков, становится победителем. Результаты конкурса будут объявлены 25.03 на сайте www.kamkabel.ru
Для бесплатного посещения выставки и деловой программы регистрируйтесь по промокоду cb19zoa67
Адрес выставки: Москва, 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1, павильон 4.
Стенд завода «Камкабель» – А313
Время работы выставки:
19 марта 10:00–18:00
20 марта 10:00–18:00
21 марта 10:00–16:00