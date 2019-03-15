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Мероприятия

Запланируйте переговоры с представителями "Камкабеля" на Cabex

Приглашаем вас запланировать переговоры с представителями предприятия и посетить экспозицию ООО «Камский кабель» на выставке «Cabex».

На стенде у вас будет возможность узнать, чем отличаются качественные кабели и провода от фальсификата, провести замеры на выявление отклонений кабельно-проводниковой продукции, ознакомиться с новинками, а также получить обновленные каталоги.

Кроме того, каждый посетитель стенда может выиграть SMART часы. Для этого нужно:

Сделать фото с Кабельменом на стенде А313

  • Выложить фотографию на личную страницу с хэштегом  #командакабельмена в VK, Instagram, Facebook или другой соцсети.
  • Cледить за новостями на сайте www.kamkabel.ru

Автор фотографии, которая наберет наибольшее количество лайков, становится победителем. Результаты конкурса будут объявлены 25.03 на сайте www.kamkabel.ru

Для бесплатного посещения выставки и деловой программы регистрируйтесь по промокоду cb19zoa67              

Адрес выставки: Москва, 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1, павильон 4.

Стенд завода «Камкабель» – А313

Время работы выставки:

19 марта    10:00–18:00

20 марта    10:00–18:00

21 марта    10:00–16:00

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"

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Эта новость часть сюжета Cabex 2019
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