Правкомиссия приняла решение о создании двух ТОР в Забайкалье и Бурятии

Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона приняла решение о создании двух территорий опережающего развития (ТОР) в Забайкальском крае и республике Бурятия.

Как сообщает пресс-служба аппарата полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), в ТОР "Забайкалье" предполагается реализация 15 инвестпроектов с объемом инвестиций 196,2 млрд рублей, создание 9,25 тыс. рабочих мест.

В ТОР "Бурятия" предполагается реализация 4 инвестпроектов с объемом инвестиций 24,7 млрд рублей, создание 1,76 тыс. рабочих мест.

Interfax