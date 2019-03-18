Правкомиссия приняла решение о создании двух ТОР в Забайкалье и Бурятии

ВЫЛЕТ ЧАРТЕРНОГО
18 марта 2019, 17:33
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОР
Отрасль: Строительство
Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона приняла решение о создании двух территорий опережающего развития (ТОР) в Забайкальском крае и республике Бурятия.
Как сообщает пресс-служба аппарата полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), в ТОР "Забайкалье" предполагается реализация 15 инвестпроектов с объемом инвестиций 196,2 млрд рублей, создание 9,25 тыс. рабочих мест.
В ТОР "Бурятия" предполагается реализация 4 инвестпроектов с объемом инвестиций 24,7 млрд рублей, создание 1,76 тыс. рабочих мест.