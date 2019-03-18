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Инвестиции (проекты)

Правкомиссия приняла решение о создании двух ТОР в Забайкалье и Бурятии

Правкомиссия приняла решение о создании двух ТОР в Забайкалье и Бурятии

18 марта 2019, 17:33
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОР
Отрасль: Строительство 

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Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона приняла решение о создании двух территорий опережающего развития (ТОР) в Забайкальском крае и республике Бурятия.

Как сообщает пресс-служба аппарата полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), в ТОР "Забайкалье" предполагается реализация 15 инвестпроектов с объемом инвестиций 196,2 млрд рублей, создание 9,25 тыс. рабочих мест.

В ТОР "Бурятия" предполагается реализация 4 инвестпроектов с объемом инвестиций 24,7 млрд рублей, создание 1,76 тыс. рабочих мест.

 

Interfax

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