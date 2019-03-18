Во Всеволожске начинается строительство путепровода через железную дорогу

Во Всеволожске на Константиновской улице начинается строительство путепровода через железную дорогу, который соединит две части города.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, новая развязка разгрузит действующий железнодорожный переезд, на котором водители ежедневно тратят время в ожидании проезда электричек.

По данным пресс-службы, интенсивность движения транспорта на этом участке — более 20 тысяч машин в сутки.

Проектная протяженность четырехполосного путепровода составит 1200 метров. Сметная стоимость проекта — 1,5 млрд рублей. Заказчиком стройки выступает ГКУ «Ленавтодор».

Росбалт