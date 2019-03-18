 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

Во Всеволожске начинается строительство путепровода через железную дорогу

Во Всеволожске начинается строительство путепровода через железную дорогу

18 марта 2019, 14:05
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

286 просмотров

Во Всеволожске на Константиновской улице начинается строительство путепровода через железную дорогу, который соединит две части города. 

Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, новая развязка разгрузит действующий железнодорожный переезд, на котором водители ежедневно тратят время в ожидании проезда электричек.

По данным пресс-службы, интенсивность движения транспорта на этом участке — более 20 тысяч машин в сутки.

Проектная протяженность четырехполосного путепровода составит 1200 метров. Сметная стоимость проекта — 1,5 млрд рублей. Заказчиком стройки выступает ГКУ «Ленавтодор».

Росбалт

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
НПЗ
Набсовет ОЭЗ
Правкомиссия приняла решение о создании двух ТОР в Забайкалье и Бурятии
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно