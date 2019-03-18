Во Всеволожске начинается строительство путепровода через железную дорогу

ВЫЛЕТ ЧАРТЕРНОГО
18 марта 2019, 14:05
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Во Всеволожске на Константиновской улице начинается строительство путепровода через железную дорогу, который соединит две части города.
Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, новая развязка разгрузит действующий железнодорожный переезд, на котором водители ежедневно тратят время в ожидании проезда электричек.
По данным пресс-службы, интенсивность движения транспорта на этом участке — более 20 тысяч машин в сутки.
Проектная протяженность четырехполосного путепровода составит 1200 метров. Сметная стоимость проекта — 1,5 млрд рублей. Заказчиком стройки выступает ГКУ «Ленавтодор».