В НПО "Центротех" внедрена новая технология изготовления отрицательных кадмиевых электродов для аккумуляторов

В ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск, Свердловская обл.) внедрена в работу более безопасная, экономичная и эффективная технология изготовления отрицательных кадмиевых электродов для аккумуляторов.

Основанием для поиска более эффективного способа изготовления стали затраты на материалы, повышение безопасности выполнения работ и эффективности технологического процесса, снижение трудоемкости. Отработка «сырой» технологии и адаптация ее к оборудованию заняла три месяца. Первые 100 аккумуляторов с «новым» отрицательным электродом успешно прошли все стадии изготовления и были отправлены заказчику в конце прошлого года. В 2019 году заказчику будет поставлено еще 580 аккумуляторов.

«Главное преимущество новой технологии – исключение осыпания с электродной ленты кадмия – вещества 1-го класса опасности. Еще одним шагом по повышению безопасности стала компактизация производства, что минимизирует распространение кадмия по помещениям цеха. Кроме того, мы существенно сэкономили на материалах – порядка 40% кадмия и 20% никеля, уменьшили расход электроэнергии минимум на 4 000 кВт/ч», – отметил генеральный директор НПО «Центротех» Илья Кавелашвили.

Работы по совершенствованию технологии продолжаются.

Справочно:

ООО «НПО «Центротех» имеет большой опыт изготовления никель-кадмиевых аккумуляторов, которые применяются в различных системах электроснабжения и характеризуются максимальным током непрерывной нагрузки и большим сроком службы.

АО «УЭХК» – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО «УЭХК» сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Система менеджмента АО «УЭХК» соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

ООО «НПО «Центротех» – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. http://www.tvel.ru

Пресс-служба ООО «НПО «Центротех»