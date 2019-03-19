Концерн "Автоматика" представляет МВД решения для сетей спецсвязи

Концерн «Автоматика» принимает участие в показе перспективных образцов программно-аппаратных средств и технических решений по созданию сетей специальной связи для МВД России. Выставка проходит с 20 по 22 марта в Москве на площадке Научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД России. В демонстрации оборудования принимают участие восемь предприятий концерна «Автоматика», представляя ведомству телекоммуникационное оборудование, системы защищенной связи и решения для безопасной передачи данных.

Организатором мероприятия выступает департамент информационных технологий, связи и защиты информации Министерства внутренних дел Российской Федерации. К участию приглашены ведущие предприятия промышленности Российской Федерации, разрабатывающие программно-аппаратные средства и технические решения по созданию сетей специальной связи. В ходе показа руководство МВД ознакомится с перспективными образцами техники специальной связи для рассмотрения возможности их использования в сетях специальной связи МВД Российской Федерации.

Продуктовая линейка концерна, представленная на мероприятии, содержит полный комплекс решений для нужд заказчика: оборудование для хранения, безопасного сбора, передачии обмена данными, защищенную видео-конференц-связь, абонентскую радиостанцию, комплексы контроля состояния технических средств и объектов связи, коммутирующее и маршрутизирующее оборудование, отечественное программное обеспечение, защищенные телефоны, серию вычислительных комплексов «Эльбрус», системы хранения данных для резервного копирования, защищенные отечественные компьютеры и планшеты.

Среди решений концерна по созданию средств защищенной связи представлена линейка коммутирующего и маршрутизирующего оборудования, в частности новинки от предприятия «Булат» – маршрутизирующие 10/40G коммутаторы BS7500, маршрутизаторы операторского класса BR100 и маршрутизаторы для удаленных офисов vCPEBM10, BM100 и BM1000, обеспечивающие решение «под ключ» для организации сети на удаленных объектах через проводные или беспроводные каналы связи, а также VPN. Оборудование позволит объединить все информационные ресурсы заказчика МВД в единую сеть.