ЛЕД-Эффект - участник выставки "Энергетика и Электротехника"

Продолжаем знакомить с участниками выставки "Энергетика и электротехника - 2019" - Российский производитель энергоэффективного светодиодного освещения ООО «ЛЕД-Эффект» представит свои разработки с 25 по 28 июня на международной выставке «Энергетика и Электротехника».

Компания «ЛЕД-Эффект» – это инновационное высокотехнологичное производство, нацеленное на выпуск современной светотехнической продукции, применение которой позволяет создавать комфортную световую среду и значительно экономить энергетические ресурсы.



Кроме светодиодных светильников, компания «ЛЕД-Эффект» предлагает системы автоматизированного управления освещением, которые позволяют экономить до 90% электроэнергии на освещении.



НЕ забудьте запланировать посещениевыставки "Энергетика и электротехника - 2019" 25-28 июня, КВЦ "Экспофорум", павильон F

Заказ бесплатных ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ