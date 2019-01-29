Владимирэнерго: более 127 км ЛЭП отремонтировано во Владимирской области за 2 месяца текущего года

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 2 месяца 2019 года.

Ежегодный плановый ремонт электросетевого оборудования направлен на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей, в том числе в отопительный период. За два месяца текущего года в районах Владимирской области энергетики отремонтировали более 127 километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи всех классов напряжений и 16 комплектных трансформаторных подстанций (ТП) 6-10/0,4 кВ. На воздушных линиях 0,4-110 кВ энергетики заменили 4,24 км провода, 629 изоляторов на ВЛ 0,4- 110 кВ, заменили и усилили 114 опор ВЛ 0,4-10 кВ.

В течение года энергетики владимирского филиала МРСК Центра и Приволжья планируют отремонтировать еще 34 подстанции 35-110 кВ, 3 468 км ВЛ 0,4 -110 кВ, 627 ТП 6-10/0,4 кВ.

Напомним, реализация мероприятий ремонтной программы позволяет подготовить электросетевой комплекс региона к надежному функционированию оборудования в период нестабильных погодных условий, низких температур и обеспечить надежное электроснабжение потребителей.