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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Elering оценил динамику цен на электроэнергию в феврале 2019 г.

Elering оценил динамику цен на электроэнергию в феврале 2019 г.

22 марта 2019, 15:20
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: Elering, Nord Pool
Отрасль: Электроэнергетика 

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Согласно данным, опубликованным системным оператором Эстонии Elering, средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне рынка на сутки вперед Nord Pool в феврале 2019 г. по сравнению с январем снизилась на 15,21% и составила € 47,28 за МВт*ч. Понижение цен более чем на 16% зафиксировано в Финляндии – с € 55,78 до 46,74, в Латвии – с € 56,62 до 47,28, в Литве – с € 56,5 до 46,97 за МВт*ч.

Системная цена Nord Pool упала на 14,73%, с € 53,79 до 45,86 за МВт*ч.

Трансграничные перетоки между Эстонией и Финляндией в ≈68% времени были направлены из Финляндии в Эстонию и в ≈25% времени – из Эстонии в Финляндию, в течение ≈7% времени торговля электроэнергией между странами не осуществлялась.

Доступная для торговли пропускная способность межгосударственного сечения между Финляндией и Эстонией в направлении Эстонии была загружена в среднем на 35%.

Перетоки электроэнергии между Эстонией и Латвией в ≈63% времени были направлены из Эстонии в Латвию и в ≈29% времени – из Латвии в Эстонию, в течение ≈8% времени торговля между странами не осуществлялась.

Доходы, полученные Elering за распределение трансграничной пропускной способности в феврале 2019 г., составили свыше € 600 000.

Официальный сайт Elering

Компания: АО "СО ЕЭС"

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