"Россети" проведут аудит состояния электросетевого комплекса Ингушетии

Аудит состояния электросетевого комплекса будет проведен сотрудниками ПАО "Россети" в апреле этого года в Ингушетии, сообщил в пятницу во время рабочего визита в Ингушетию гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский на встрече с Юнус-Беком Евкуровым.

"МРСК Северного Кавказа у нас убыточное, к сожалению, в силу того, что ситуация тяжелая с точки зрения платежной дисциплины и высокого уровня потерь. Три основные республики, где остро стоит проблема, это, в первую очередь, Дагестан, потом Чечня и Ингушетия, отсюда и более ответственное отношение к решению проблем в этих регионах. Мы проведем с 4 апреля по 1 мая аудит фактического состояния сетевого комплекса республики, чтобы по его результатам сформировать комплексную программу и довести до нормативов укомплектованность штатом, техникой, материальным запасом", - сказал Ливинский.

По его словам, эта процедура позволит обеспечить безаварийное состояние и прохождение пиковых нагрузок в Ингушетии.

"В целом хочу отметить положительную динамику показателей Республики Ингушетия с точки зрения количества технологических нарушений, времени восстановления в части перебоев в подаче электроэнергии. При совместной плодотворной работе к 2023 году мы сможем вывести на безубыточное состояние не только филиала "Ингушэнерго", но и всего МРСК Северного Кавказа", - добавил Ливинский.

Как сообщил журналистам по итогам совещания Евкуров, к злостным неплательщикам будут применяться жесткие меры, в том числе по передаче дел в суды, также с населением будет вестись профилактическая работа.

ТАСС