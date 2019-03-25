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Инвестиции (проекты)

Около аэропорта "Домодедово" построят гигантский торговый центр

Около аэропорта Домодедово построят гигантский торговый центр

25 марта 2019, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Торговый центр площадью более 1 миллиона квадратных метров появится вблизи столичного аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости представитель авиагавани.

"Московский аэропорт "Домодедово" и строительная компания "Капитал Рост" пришли к соглашению о строительстве на территории "Аэротрополиса DME" центра оптово-розничной торговли площадью более 1 миллиона квадратных метров", - сказал представитель "Домодедово".

Представитель отметил, что бюджет проекта составит около 65 миллиардов рублей. Центр расположится в 11 километрах от аэропорта на участке, примыкающем к автомагистрали А-105, соединяющей воздушную гавань с Москвой. В здании запланированы торгово-выставочные и офисные центры, конференц-залы, таможенный склад и многоуровневые и плоскостные парковки. Реализация проекта запланирована до конца 2023 года.

"Центр оптово-розничной торговли на сегодняшний день является крупнейшим проектом, реализуемым в рамках Аэротрополиса DME, – уникального в России аэропорта-города", - добавил представитель.

Строительство комплекса "Аэротрополис DME" вокруг аэропорта "Домодедово" ведется с 2012 года. Зона площадью в 16 тысяч гектаров по завершении будет представлять градостроительное образование, где объекты будут разделены на кластеры по направлениям деятельности: торговый, отельно-рекреационный, бизнес-парк, экспокластер, индустриальный кластер и агрокластер.

 

 

РИА Новости

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