В каталог СПЕЦКАБЕЛЯ добавлены обновленные конструкции кабелей СКАБ

Завершился второй Всероссийский Кабельный Конгресс
25 марта 2019, 13:30
Рубрика: Производство
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Вышел новый каталог продукции завода «Спецкабель» - в обновленное издание добавлены конструкции кабелей СКАБ, обозначенные буквами «ф», «в», «о».
Кабели СКАБ предназначены для универсального общепромышленного применения, в том числе на объектах нефтяной, газовой, нефтехимической, химической промышленности и электроэнергетики. Также изделия могут быть использованы на судах и плавучих сооружениях, являющихся объектами технического наблюдения Российского морского регистра судоходства.
В новом каталоге «Спецкабеля» содержится информация о конструкциях, электрических и массогабаритных характеристиках кабелей с индексом «л».
Обозначение «ф» расшифровывается как «однослойный экран из фольги»; «о» означает «без внутреннего заполнения»; «в» - с «водоблокирующими лентами». Пример обозначений:
Напомним, что кабели СКАБ соответствуют требованиям «Технического регламента о пожарной безопасности», других нормативных документов и имеют сертификат Таможенного союза. Огнестойкие кабели (исполнений «нг(А)-FRLS», «нг(А)-FRHF-ХЛ», «Унг(А)-FRHF-ХЛ») отвечают требованиям по огнестойкости не менее 180 минут.
Кабели используются:
Изделия с индексом -LS эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, а с индексом -HF-ХЛ - внутри и вне помещений.