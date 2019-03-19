В каталог СПЕЦКАБЕЛЯ добавлены обновленные конструкции кабелей СКАБ

Вышел новый каталог продукции завода «Спецкабель» - в обновленное издание добавлены конструкции кабелей СКАБ, обозначенные буквами «ф», «в», «о».

Кабели СКАБ предназначены для универсального общепромышленного применения, в том числе на объектах нефтяной, газовой, нефтехимической, химической промышленности и электроэнергетики. Также изделия могут быть использованы на судах и плавучих сооружениях, являющихся объектами технического наблюдения Российского морского регистра судоходства.

В новом каталоге «Спецкабеля» содержится информация о конструкциях, электрических и массогабаритных характеристиках кабелей с индексом «л».

Обозначение «ф» расшифровывается как «однослойный экран из фольги»; «о» означает «без внутреннего заполнения»; «в» - с «водоблокирующими лентами». Пример обозначений:

л фов - однослойный экран из фольги, без внутреннего заполнения, с водоблокирующими лентами;

- однослойный экран из фольги, без внутреннего заполнения, с водоблокирующими лентами; л фо - однослойный экран из фольги, без внутреннего заполнения, без водоблокирующих лент;

- однослойный экран из фольги, без внутреннего заполнения, без водоблокирующих лент; л ов - двухслойный экран из фольги и оплетки, без внутреннего заполнения, с водоблокирующими лентами и т.д.

Напомним, что кабели СКАБ соответствуют требованиям «Технического регламента о пожарной безопасности», других нормативных документов и имеют сертификат Таможенного союза. Огнестойкие кабели (исполнений «нг(А)-FRLS», «нг(А)-FRHF-ХЛ», «Унг(А)-FRHF-ХЛ») отвечают требованиям по огнестойкости не менее 180 минут.

Кабели используются:

для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств во взрывопожароопасных зонах;

для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля в соответствии со стандартом EN 50288-7;

кабели парной скрутки - в системах автоматики для передачи данных с использованием токовой петли от 4 до 20 мА, организованных по HART-протоколу, в системах цифрового обмена данными Foundation Fieldbus, в системах передачи данных со скоростью 31,25 кбит/с, тип 1 и 3 по МЭК 61158-2, и в системах передачи данных RS-485, тип 4 по МЭК 61158-2.

Изделия с индексом -LS эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, а с индексом -HF-ХЛ - внутри и вне помещений.