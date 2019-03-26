На развитие Волжского за три года потратят 7 миллиардов рублей

В Волжском прошло заседание оргкомитета по подготовке города-спутника к юбилею, на котором губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил конкретные задачи по реализации каждого направления программы, сообщили ИА «Новый день» в пресс-службе администрации Волгоградской области.

- 65-летие Волжского должно запомниться жителям и гостям не только яркими праздничными мероприятиями непосредственно в день города, но, главное, стать серьезным шагом в модернизации инфраструктуры, дорожной сети, здравоохранения, образования, культуры, комплексного благоустройства территорий и общественных пространств. Год 65-летия Волжского — это год начала работы. Но в этот год должен быть сделан серьезный задел на будущее, - сказал Андрей Бочаров.

Стоит отметить, что на ближайшие три года разработан пообъектный перечень работ, определенный на основе тщательного анализа текущей ситуации и перспективных планов развития Волжского. По словам главы региона, планируемые затраты составят за это время порядка семи миллиардов рублей, которые предусмотрены бюджетом.

Так, в течение трех лет все медорганизации Волжского ждет обновление и дооснащение современным оборудованием. Говоря о дорогах, безусловно, первостепенной задачей стоит капитальный ремонт моста Волжской ГЭС. Кроме этого, в волжской агломерации в этом году приступят к ремонту еще десяти дорог общей протяженностью 15 километров.

Помимо прочего в городе-спутнике запланировано строительство трех детских садов на 860 мест и школы на тысячу мест — эти работы синхронизированы с нацпроектом «Демография». Также будет благоустроено шесть общественных пространств, в числе которых парк культуры и отдыха «Волжский», где модернизируют инженерные сети. Приведут в порядок здание ДК «Октябрь».

Все работы на каждом объекте будут на постоянном контроле. При необходимости корректировки в планы будут вноситься параллельно, не останавливая работ.

"Новый день"