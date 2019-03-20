21 марта в Москве был проведен первый Кабельный комитет Российской ассоциации электротехнических компаний. Местом проведения был выбран офис компании «Элком-Электро», члена РАЭК, обладающего уникальными компетенциями и экспертизой в области КПП и ведущего собственный проект «Честный кабель».

Главная цель Комитета – обеспечение высокого качества кабельной продукции, реализуемой членами РАЭК.

Участники мероприятия, собственники и руководители подразделений компаний РАЭК, отвечающих за закупки и реализацию КПП, обменялись опытом работы и обсудили вопросы, касающиеся требований к качеству кабеля, алгоритмов и стандартов работы, нацеленных на обеспечение этих требований.

Во встрече принял участие Владимир Кашкин, заместитель генерального директора НП "Международная ассоциация "Электрокабель" и координатор федерального проекта «Кабель без опасности», который выступил в завершении дня. Владимир познакомил гостей с результатами работы проекта, оказывающего активное противодействие распространению кабельного фальсификата.

Помимо деловой части для участников Комитета была проведена экскурсия на склад КПП «Элком-Электро», вызвавшая большой интерес, где также была продемонстрирована проверка кабеля на соответствие требованиям и параметрам.

Знаково проходивший в 3-й день CABEX 2019 Кабельный комитет стал закономерным этапом развития категорийных комитетов РАЭК, проводимых Ассоциацией на регулярной основе: ЭУИ и НВО, по светотехнике, КНС и кабельным системам. Мероприятия РАЭК получают высокую оценку и вызывают большой интерес не только у представителей профильных направлений участников и поставщиков. Установленные внутри РАЭК алгоритмы и стандарты, проводимые комитеты стали еще одной силой установления порядка в отрасли, вкладом в борьбу за работу без фальсификата, с качественной продукцией, которую ведут совместно ключевые компании электротехнического рынка. С крепкой командой и надежными партнерами Ассоциации победа в данном направлении не за горами