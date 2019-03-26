Правительство РФ приняло Постановление для реализации пилотных проектов по управлению спросом потребителей розничного рынка

20 марта Правительство РФ приняло Постановление № 287 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в Единой энергетической системе России, а также совершенствования механизма ценозависимого снижения потребления электрической энергии и оказания услуг по обеспечению системной надежности». Документ дает старт реализации пилотного проекта по управлению спросом потребителей розничного рынка с участием агрегаторов.

Агрегаторы управления спросом – это организации, которые выявляют и координируют способность группы конечных потребителей управлять своей нагрузкой и конвертируют ее в товары и услуги на рынках электроэнергии, мощности и системных услуг. Агрегатор заключает с потребителями розничного рынка договоры оказания услуг по изменению нагрузки их оборудования на заданную величину определенное договором количество раз по выдаваемому заранее уведомлению. Агрегатор осуществляет прием сигналов на изменение потребления (в виде графиков нагрузки, диспетчерских команд и т.д.) от инфраструктурных организаций в соответствии со всеми предъявляемыми на оптовом рынке требованиями, распределяет необходимый объем разгрузки между потребителями и информирует их в удобном формате. Агрегатор получает на рынке электроэнергии и мощности (или системных услуг) оплату за снижение потребления электроэнергии. Потребитель, в свою очередь, оказывает агрегатору услуги по изменению нагрузки получает от него оплату.

В соответствии с постановлением войти в число агрегаторов смогут сбытовые компании и гарантирующие поставщики, а также независимые компании.

В период реализации пилотного проекта функционирование агрегаторов будет встроено в механизм рынка системных услуг, что не требует внесения изменений в федеральное законодательство. В соответствии с принятым постановлением, в перечень услуг по обеспечению системной надежности включается новый вид услуг – услуги по управлению спросом на электрическую энергию. По итогам реализации пилотных проектов будут сформированы предложения для последующих изменений нормативной базы отрасли, предусматривающих внедрение новой модели управления спросом на постоянной основе путем интеграции деятельности агрегаторов в работу оптового рынка электроэнергии и мощности.

Постановление, давшее старт пилотному проекту управления спросом розничных потребителей, определяет конкурентный отбор как основной способ отбора агрегаторов, ограничивает предельную величину спроса на услуги в размере 0,5 % от величины объема спроса на мощность в первой точке спроса на мощность, устанавливает параметры оказания услуг – варианты длительности (2 или 4 часа подряд) и предельное количество (от одной до пяти) разгрузок в месяц, а также способ определения объемов оказанных услуг. Объем средств для оплаты нового вида системных услуг определит Федеральная антимонопольная служба (ФАС России).

Реализация пилотного проекта по управлению спросом розничных потребителей запланирована на 2019–2020 годы. В этот период АО «СО ЕЭС» станет «единым окном», через которое создаваемые агрегаторы будут связаны с инфраструктурой оптового рынка электроэнергии и мощности. Системный оператор будет проводить отбор проектов, заключать договоры, контролировать исполнение обязательств и оплачивать оказание услуг по управлению спросом.

В рамках подготовки к реализации пилотных проектов в мае этого года Системным оператором будет разработана и согласована типовая форма договора с агрегаторами, а в июне – проведен конкурентный отбор участников и заключены договоры на оказание услуг по управлению спросом на 2 полугодие 2019 года. В рамках пилотного проекта срок действия договора составит не более шести месяцев.

Кроме того, постановление открывает потребителям возможность участвовать в оказании услуг по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ), а также автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности (АВРЧМ). Для участия в оказании услуг по регулированию частоты потребители смогут использовать управление режимами энергопринимающих устройств, а также собственные генерирующие объекты или накопители энергии. Участие потребителей в НПРЧ и АВРЧМ станет возможным после разработки соответствующих технических требований.

О модели агрегаторов управления спросом

Проект агрегаторов управления спросом розничных потребителей в полной мере соответствует глобальной тенденции цифровизации отрасли и переходу к более сложной интеллектуальной энергетике, а также цифровые технологии, позволяющие создавать новые сервисы и модели взаимодействия между потребителями и другими участниками энергорынка.

Концепция создания агрегаторов управления спросом предоставляет потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участия в ценозависимом снижении потребления путем формирования нового типа специализированных организаций – агрегаторов управления спросом. Это организации, которые координируют способность группы конечных потребителей управлять своей нагрузкой и конвертируют ее в товары и услуги на рынках электроэнергии, мощности и системных услуг. Агрегаторы транслируют потребителям часть выручки, полученной от реализации этих услуг на оптовом рынке путем приобретения у этих потребителей услуг по изменению потребления.