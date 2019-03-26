Состоялась встреча Алексея Господарёва с делегацией из Венесуэлы

Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Алексей Господарёв провел встречу с директором по международным делам Министерства народной власти по вопросам промышленности и национального производства Венесуэлы Астрид да Костой.

В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в области энергетики в контексте подготовки к проведению в начале апреля 2019 года Подкомиссии по энергетике Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня. Подтверждена заинтересованность двух стран в расширении взаимовыгодного взаимодействия в областях ТЭК.