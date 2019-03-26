Специалисты Воронежэнерго демонтируют незаконно установленные оптоволоконные линии связи с опор ЛЭП

22 марта в поселке Хохольский Хохольского района Воронежской области специалистами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» произведен демонтаж более 450 метров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), незаконно размещенных на опорах ЛЭП.

Нарушения были выявлены ранее в ходе рейда. Монтаж любого оборудования на опоры ЛЭП должен проводиться в полном соответствии с требованиями электробезопасности, на время монтажных работ электроснабжение должно быть прекращено во избежание травм и несчастных случаев. Кроме того, для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, при установке дополнительного оборудования на опоры ЛЭП, предварительно должен быть произведен расчет нагрузки на опору, чтобы не допустить повреждения или падения несущей конструкции. Такая работа проводится в рамках договорных отношений между собственником электросетевого оборудования и владельцем линии электросвязи.

Для того, чтобы установить владельца волоконно-оптического кабеля, Воронежэнерго направило письменные обращения в адрес всех операторов связи, работающих на территории Семилукского района, однако ни один из операторов не ответил в установленный срок, в связи с чем было принято решение демонтировать незаконно установленное оборудование собственными силами.

Демонтаж проводился специалистами Воронежэнерго в присутствии представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов, без причинения ущерба чужому имуществу, с фото- и видеофиксацией работ.

Специалисты Воронежэнерго напоминают, что согласно п. 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160), в охранных зонах ВЛ запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, в том числе набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий передачи.

Энергетики также обращают внимание, что все работы в охранной зоне линий электропередач должны быть заранее согласованы с электросетевой организацией, а также проводиться со строгим соблюдением правил электробезопасности. Лица, виновные в нарушении требований правил охранных зон энергообъектов, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Работа по выявлению и демонтажу незаконного оборудования на опорах ЛЭП проводится специалистами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» регулярно, во всех районах области.