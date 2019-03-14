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Модернизация

Более 160 млн рублей направит ДГК на ремонтную кампанию Биробиджанской ТЭЦ в 2019 году

Более 160 млн рублей направит ДГК на ремонтную кампанию Биробиджанской ТЭЦ в 2019 году

27 марта 2019, 13:50
Рубрика: Модернизация
Метки: ТЭК, ДГК
Отрасль: Электроэнергетика 

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На реализацию ремонтной кампании на Биробиджанской ТЭЦ (филиал «Хабаровская теплосетевая компания» АО «Дальневосточная генерирующая компания») ДГК направит более 160 млн рублей. Эти деньги пойдут на капитальные, средние и текущие ремонты оборудования ТЭЦ.  Всего в 2019 году запланированы ремонты на семи котлах – специалисты БТЭЦ и подрядных организаций проведут один средний, два текущих со сверхтиповой номенклатурой и 10 текущих ремонтов с типовой номенклатурой.

В настоящее время на Биробиджанской ТЭЦ уже произведены текущие ремонты на трех котлоагрегатах - №№ 4,5,7. Продолжается ремонт котла № 10, который продлится до 31 мая. На нем за это время произведут замену участков поверхностей нагрева, сделают ремонт теплоограждающих конструкций топки и газохода, механизмов котла. Помимо этого, будет пройдет ремонт золоулавливающей установки. Данные работы никак не повлияют на теплоснабжение потребителей.

«Главная цель ремонтной кампании – повышение надежности оборудования Биробиджанской ТЭЦ, -  отмечает директор станции Николай Лысенко. -  К предстоящему осенне-зимнему периоду помимо ремонта оборудования станции планируется замена участков теплотрасс, что в конечном итоге положительно отразится на надежности теплоснабжения потребителей в следующем отопительном сезоне».

Между тем, ремонтная программа проходит в условиях высокой задолженности потребителей: порядка 500 млн рублей должны энергетикам за тепло и горячую воду жители и организации Биробиджана. Своевременные платежи необходимы компании для реализации ремонтной программы текущего года, не получив их, АО «ДГК» снова вынуждена прибегать к использованию заемных средств.

Компания: АО "ДГК"

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