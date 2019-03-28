Инвестиции в российскую экономику в Арктике до 2025 года превысят $86 млрд

Посол по особым поручениям МИД РФ, представитель РФ в Арктическом Совете Николай Корчунов отметил, что у России на сегодня самая масштабная экономическая программа в Арктике

Вложения в российскую экономику в Арктике в ближайшие шесть лет могут превысить $86 млрд. Об этом сообщил в четверг на заседании Постоянного комитета парламентариев Арктического региона в Мурманске посол по особым поручениям МИД России, представитель РФ в Арктическом Совете Николай Корчунов.

"Капиталовложения в российскую экономику [в Арктике] до 2025 года могут превысить $86 млрд", - сказал Корчунов.

По его словам, в России на сегодня самая масштабная экономическая программа в арктическом регионе мира.

"На арктические регионы в стране приходится около 10% ВВП и почти 20% российского экспорта. Вклад Арктики в развитие России будет расти", - отметил Корчунов.

По его данным, до 2050 года существующие сейчас инвестиционные программы России принесут около $210 млрд. При этом Корчунов со ссылкой на данные экспертов отметил, что общая сумма инвестиций на развитие инфраструктуры всей Арктики должна составить свыше $1 млрд.

"По некоторым данным, к 2030 году объем ВВП в арктическом регионе может превысить $500 млрд", - добавил он.

Такие вложения в Арктику обусловил в первую очередь возрастающий глобальный спрос на минеральную сырьевую и морепродукцию.

"По оценке экспертов, за счет усилий арктических государств в 2040-50 годах именно на шельфы арктических и дальневосточных морей будет перемещаться добыча нефти и газа. Во второй половине 21 века объем добычи нефти в Арктике будет сопоставим с объемом добычи в Персидском заливе", - сказал посол.

Постоянный комитет парламентариев Арктического региона является рабочим органом Конференции парламентариев Арктического региона, проводящейся с 1993 года. Постоянными участниками являются парламенты 8 стран-членов Арктического совета (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция), а также Европейский парламент. Конференция парламентариев Арктического региона проводится один раз в два года.

ТАСС