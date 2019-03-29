Костромаэнерго знакомит студентов с концепцией цифровой трансформации

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в рамках проводимой Костромским государственным университетом (КГУ) региональной недели цифровых технологий провели в этом вузе открытую лекцию «Цифровая трансформация электросетевого комплекса: предпосылки и пути развития». В мероприятии приняли участие около 100 студентов КГУ Института автоматизированных систем и технологий специальности «Информационные системы» и «Управление в технических системах», а также 30 учащихся костромского энергетического техникума им Ф.В. Чижова.

Лекция началась с презентации «Азбуки цифровой трансформации», разработанной ПАО «МРСК Центра». Основные ее разделы представили начальник управления технологического развития Костромаэнерго Михаил Соловьев, ведущий инженер управления энергосбережения и повышения энергоэффективности филиала Андрей Смирнов и ведущий инженер отдела эксплуатации автоматизированных систем Андрей Мозохин.

После этого организовали дискуссию на тему «Будущее энергетики», в рамках которой будущие энергетики, программисты, инженеры смогли высказать свои идеи о том, как они представляют себе цифровую энергетику. Кроме того, Андрей Мозохин студентам предложили примерить на себя форму монтера и пофантазировать над образом «монтера будущего» в рамках грядущей цифровой трансформации.

Организаторы региональной недели цифровых технологий, высказали намерение провести аналогичные лекции по цифровой трансформации для студентов и других специальностей.