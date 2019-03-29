Костромаэнерго знакомит студентов с концепцией цифровой трансформации

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29 марта 2019, 10:50
Рубрика: Модернизация
Метки: ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2030, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, КОСТРОМАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в рамках проводимой Костромским государственным университетом (КГУ) региональной недели цифровых технологий провели в этом вузе открытую лекцию «Цифровая трансформация электросетевого комплекса: предпосылки и пути развития». В мероприятии приняли участие около 100 студентов КГУ Института автоматизированных систем и технологий специальности «Информационные системы» и «Управление в технических системах», а также 30 учащихся костромского энергетического техникума им Ф.В. Чижова.
Лекция началась с презентации «Азбуки цифровой трансформации», разработанной ПАО «МРСК Центра». Основные ее разделы представили начальник управления технологического развития Костромаэнерго Михаил Соловьев, ведущий инженер управления энергосбережения и повышения энергоэффективности филиала Андрей Смирнов и ведущий инженер отдела эксплуатации автоматизированных систем Андрей Мозохин.
После этого организовали дискуссию на тему «Будущее энергетики», в рамках которой будущие энергетики, программисты, инженеры смогли высказать свои идеи о том, как они представляют себе цифровую энергетику. Кроме того, Андрей Мозохин студентам предложили примерить на себя форму монтера и пофантазировать над образом «монтера будущего» в рамках грядущей цифровой трансформации.
Организаторы региональной недели цифровых технологий, высказали намерение провести аналогичные лекции по цифровой трансформации для студентов и других специальностей.
«Мы благодарны Костромаэнерго за возможность познакомиться с концепцией цифровой трансформации. Это позволит нам в процессе преподавания ориентировать студентов на новые направления и запросы промышленности, готовить их к современным реалиям», - отметил в заключительном слове профессор кафедры автоматики и микропроцессорной техники КГУ Владимир Дроздов