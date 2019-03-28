РусГидро и РУСАЛ запустили первую серию Богучанского алюминиевого завода

РусГидро и РУСАЛ ввели в промышленную эксплуатацию первую серию (в составе двух пусковых комплексов) Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), находящегося в составе Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО).

В торжественной церемонии пуска, которая прошла в рамках Красноярского экономического форума, приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Красноярского края Александр Усс, Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов и генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин.

13 лет назад именно на Красноярском Экономическом Форуме компании РУСАЛ и РусГидро подписали соглашение о совместной реализации проекта БЭМО в составе Богучанского алюминиевого завода и Богучанской ГЭС. Проект БЭМО был реализован в рекордные сроки: в 2012 году запущены в эксплуатацию первые гидроагрегаты ГЭС, в 2015 году станция вышла на проектную мощность в 2 997 МВт, проектная мощность первого пускового комплекса БоАЗа – 296 тысяч тонн алюминия в год.

По своим характеристикам и масштабам у проекта БЭМО не существует аналогов – это крупнейший энерго-металлургический инвестиционный проект в мире и первый пример масштабного государственно-частного партнерства в России. Его реализация позволила создать современную мощную энергетическую базу, необходимую для развития промышленности в регионе Нижнего Приангарья. На предприятиях БЭМО создано 10 тысяч рабочих мест.

«Запуск Богучанского алюминиевого завода – пример успешной реализации масштабных проектов кооперации в российской промышленности. Наряду с построенным РУСАЛом Хакасским алюминиевым заводом, строящимся заводом в Тайшете, ввод новых мощностей БоАЗа, работающего по самым современным технологиям, обеспечит не только выпуск конкурентоспособной продукции, но и внесет большой вклад в социально-экономическое развитие как Сибири, так и страны в целом», – отметил генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин.

«Богучанская ГЭС – пятая по мощности гидроэлектростанция России мощностью 2 997 МВт – сегодня одна из самых современных и эффективных ГЭС не только России, но и мира. БЭМО – это уникальный, значимый для современной России проект, в рамках которого крупная гидроэлектростанция строилась в паре с крупным потребителем. Богучанская ГЭС уже выработала более 70 млрд кВт·ч электроэнергии, что превышает годовое энергопотребление всего Красноярского края», – отметил Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов.

Объем финансирования строительства первого пускового комплекса мощностью 296 тысяч тонн в год составляет $1,6 млрд. Проект финансируется за счет собственных средств РУСАЛа и РусГидро и проектного финансирования «Внешэкономбанка» (ВЭБ).