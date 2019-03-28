Рязаньэнерго развивает деятельность по техприсоединению

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» продолжает реализацию одного из приоритетных направления деятельности предприятия – своевременного технологического присоединения бытовых потребителей, представителей малого и среднего предпринимательства, объектов промышленности и социальной сферы.

С начала 2019 года сотрудники Рязаньэнерго подключили к электросетям 165 потребителей на общую мощность 4,7 МВт.

Энергетики провели мероприятия по подключению энергопринимающих устройств жителей региона, нового фельдшерско-акушерского пункта в Михайловском районе, цеха по разливу воды в Чучковском районе, картофелехранилища и систем уличного освещения в Рыбновском районе, обеспечили дополнительной мощностью рязанский завод по производству бетона и железобетонных изделий.

Также Рязаньэнерго предоставил 1 000 кВт мощности для строящегося в Рязани крупного жилого комплекса «Шереметьевский квартал». В рамках государственной программы «Жилище», которая нацелена на формирование рынка экологичного, комфортного и доступного для большинства граждан жилья эконом класса, до конца года на территории комплекса запланированы к строительству школа и детский сад. Снабжать электроэнергией новые многоэтажки будет подстанция филиала 110 кВ «Театральная».

В течение года сотрудники Рязаньэнерго продолжат развивать деятельность по техприсоединению, качественно выполняя свои обязательства перед потребителями и повышая доступность электросетевой инфраструктуры.