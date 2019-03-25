Сертификация контрольного кабеля!

На основании требований НП-071-2018, Приказа Ростехнадзора № 277 от 21.07.2017 проведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в области использования атомной энергии кабелей контрольных огнестойких, не распространяющих горение, с низким дымо- и газовыделением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, в том числе экранированные, марок КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, изготавливаемых ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16К.71-337-2004 и получен сертификат соответствия № ОИАЭ.RU.067(ОС).00245 со сроком действия с 21.11.2018 по 20.11.2021, подтверждающий, что кабели соответствуют требованиям безопасности.

Так же, на основании требований НП-071-2018, Приказа Ростехнадзора №277 от 21.07.2017 проведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в области использования атомной энергии кабелей контрольных, не распространяющих горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом их полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе экранированных и бронированных, марок: КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF, КПБПнг(А)-HF, изготавливаемых ОАО « НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16.К71-304-2001 и получен сертификат соответствия № ОИАЭ.RU.067(ОС).00246 со сроком действия с 21.11.2018 по 20.11.2021, подтверждающий, что кабели соответствуют требованиям безопасности.