Виталий Иванов назначен генеральным директором ПАО "МРСК Северного Кавказа" (входит в группу компаний "Россети")

Виталий Иванов, ранее возглавлявший МРСК Сибири, приступил к обязанностям генерального директора МРСК Северного Кавказа. На этом посту он сменил Юрия Зайцева, который перешел на работу в исполнительный аппарат компании «Россети».

МРСК Северного Кавказа предоставляет услуги по передаче и распределению электроэнергии, а также технологическому присоединению к электросетям на территории семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

В новой должности Виталию Иванову поручено тиражировать успешный опыт, полученный в ходе работы в Сибирском федеральном округе, в части снижения потерь электроэнергии, повышения эффективности, надежности и качества электроснабжения потребителей. Также ключевыми задачами нового руководителя станут улучшение финансовой ситуации в электросетевом комплексе региона и подготовка энергосистемы Северного Кавказа к внедрению современных цифровых технологий.