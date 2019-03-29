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Персоны

Виталий Иванов назначен генеральным директором ПАО "МРСК Северного Кавказа" (входит в группу компаний "Россети")

Виталий Иванов назначен генеральным директором ПАО МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний Россети)

29 марта 2019, 09:59
Рубрика: Персоны
Метки: ВИТАЛИЙ ИВАНОВ, РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Виталий Иванов, ранее возглавлявший МРСК Сибири, приступил к обязанностям генерального директора МРСК Северного Кавказа. На этом посту он сменил Юрия Зайцева, который перешел на работу в исполнительный аппарат компании «Россети».

МРСК Северного Кавказа предоставляет услуги по передаче и распределению электроэнергии, а также технологическому присоединению к электросетям на территории семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

В новой должности Виталию Иванову поручено тиражировать успешный опыт, полученный в ходе работы в Сибирском федеральном округе, в части снижения потерь электроэнергии, повышения эффективности, надежности и качества электроснабжения потребителей. Также ключевыми задачами нового руководителя станут улучшение финансовой ситуации в электросетевом комплексе региона и подготовка энергосистемы Северного Кавказа к внедрению современных цифровых технологий.

«Перед Виталием Ивановым поставлена задача выйти на опережающие темпы развития сетевого комплекса Северного Кавказа. Он обладает серьезным опытом, в энергетике работает четверть века, знаком со спецификой южных регионов, хорошо проявил себя и в Сочи, и в Сибири. За 2,5 года МРСК Сибири превратилась из убыточной стагнирующей компании в стабильно прибыльное ДЗО «Россетей», очевидно улучшившим свою работу по ключевым показателям. Безаварийно проведена Всемирная зимняя Универсиада-2019 в Красноярске, для подготовки к которой сибирскими энергетиками была проделана колоссальная работа. Кроме того, в МРСК Сибири под руководством Виталия Иванова началась цифровая трансформация электросетевого комплекса. Сегодня в компании реализуется сразу 15 пилотных проектов. Запущены первая в России цифровая подстанция и Центр управления сетями. Виталий Иванов - амбициозный руководитель, который не боится брать на себя ответственность и решать самые сложные задачи. Уверен, что он справится с реализацией намеченных планов по выводу сетевого комплекса Северного Кавказа на качественно новый уровень», - прокомментировал назначение генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Компания: ПАО "Россети"

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