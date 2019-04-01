На Белоярской АЭС закончен монтаж полномасштабного тренажёра БН-800

Комиссией подписаны акты приёмосдаточных испытаний полномасштабного тренажёра БН-800, установленного в здании учебно-тренировочного центра Белоярской АЭС (город Заречный, Свердловская обл.).

Тренажёр в точности воспроизводит пульт управления энергоблоком № 4 Белоярской АЭС. Тренажёр включает не только основной блочный пункт управления БН-800, но и резервный пункт управления, что позволяет отрабатывать ситуации, требующие перехода оперативного персонала на резервный пункт. Реальное оборудование энергоблока заменяет программная модель, которая позволяет достоверно сымитировать «отклик» систем и механизмов на действия операторов. Разработчиком тренажера выступило ОАО «ВНИИАЭС», оборудование было изготовлено Уральским электромеханическим заводом, программное обеспечение - компанией «ЭНИКО ТСО».

Операторы должны уметь действовать при любых условиях эксплуатации, поэтому оперативный персонал атомной станции каждый год проходит обучение в объёме 144 часа, из них 80 часов каждый оперативник проведёт на тренажёре. Использование полномасштабного тренажёра значительно расширяет опыт персонала, закрепляет теорию, позволяет нарабатывать эргономические навыки управления, позволяет анализировать и отрабатывать различные ситуации под руководством опытных инструкторов. На тренажёре можно задать любые параметры.

Помимо полномасштабного тренажера БН-800, в здании УТЦ выполнен монтаж тренажёров для персонала других цехов и отделов. Тренажёр автоматизированной системы управления технологическими процессами — для подготовки персонала цеха тепловой автоматики и измерений, системы контроля и управления пожарной защитой — для подготовки оперативного персонала отдела пожарной безопасности, водно-химических режимов — для подготовки оперативного персонала химического цеха, компьютерная обучающая система — для подготовки и поддержания квалификации всего персонала станции.

В ближайшее время планируется завершить ремонт и провести процедуру приёмки здания УТЦ. По окончанию всех работ и оформлению соответствующих документов инструктора приступят к проведению занятий с оперативным персоналом Белоярской АЭС на тренажёрах учебно-тренировочного центра.

Для справки:

Белоярская АЭС введена в работу в апреле 1964 г. Её первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС