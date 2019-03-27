Нижновэнерго познакомил студентов с перспективами цифровой трансформации электросети

В рамках профориентационных мероприятий сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» познакомили студентов института электроэнергетики Нижегородского государственного технического университета с принципами внедрения цифровизации в работу электросетевой компании.

Энергокомпания заинтересована в молодых компетентных кадрах, готовых расти в личном и профессиональном плане на стабильном, эффективном предприятии, которое активно развивает инновационные технологии. Энергетики рассказали студентам о структуре Нижновэнерго и возможностях трудоустройства, разъяснили суть концепции «Цифровая трансформация-2030», которая будет реализована на объектах электросетевого комплекса страны. Отдельный акцент был сделан на перспективах поэтапного внедрения в Нижегородской области объектов цифровой электросети.

Сотрудники Нижновэнерго отметили, что для успешной карьеры на энергопредприятии необходимо обладать целостной картиной цифровой трансформации электросетевого комплекса. Для этого был разработан обучающий проект «Азбука цифровой трансформации: просто о сложном». Материалы сформированы таким образом, что будут полезны любому читателю: профессиональным инженерам - для структурирования и систематизации информации по этой теме, непрофильным специалистам, студентам и школьникам – для получения базовых знаний об энергосистеме и ее цифровом будущем.

В ходе дискуссии с представителями электросетевой компании студенты согласились, что в наше время управление сетями невозможно без участия интеллектуальных систем, которые значительно снизят нагрузку на персонал и сделают труд сотрудников более безопасным.

Напомним, что в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030», утверждённой 21 декабря 2018 года советом директоров ПАО Россети» под руководством Министра энергетики РФ Александра Новака, первый в Нижегородской области цифровой РЭС будет создан на территории Арзамасского района. Цифровизация сети Арзамасского сельского РЭС, а впоследствии и всего электросетевого комплекса Нижегородской области, преследует целый ряд целей, значимых как для энергокомпании, так и для ее потребителей. В первую очередь, речь идет о повышении управляемости электросетевого комплекса, в том числе в случае возможных технологических нарушений; применении автоматических алгоритмов восстановления электроснабжения; расширении возможностей по прогнозированию состояния и планированию развития электросети (в том числе это касается вопросов технологического присоединения). Цифровизация усовершенствует подходы к взаимодействию с потребителями, а внедрение системы интеллектуального учета электроэнергии позволит на треть сократить ее потери.