"Газпром нефть" подключила все свои АЗС к цифровой системе контроля качества

"Газпром нефть" подключила к первой в России цифровой системе постоянного мониторинга качества и количества нефтепродуктов все свои АЗС, а также большую часть нефтебаз, топливозаправочных комплексов, нефтеперерабатывающих заводов, сообщает компания.

"Мы продолжаем совершенствовать систему "Нефтеконтроль - Газпром нефть", которая к 2020 году будет охватывать все объекты цепочки создания стоимости. Новые технологии позволяют собирать и обрабатывать в реальном времени большие объемы данных, трансформировать бизнес-процессы. Благодаря подключению современных алгоритмов, мы кратно повышаем эффективность и стабильность цепи производства и поставок потребителям товарных нефтепродуктов", - отметил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту "Газпром нефти" Анатолий Чернер.

Система контроля разработана специалистами "Газпром нефти" на основе российских компонентов и программных продуктов. Сеть датчиков, смонтированных на установках НПЗ, отгрузочных терминалах, резервуарных парках нефтебаз, топливозаправочных комплексах, раздаточных колонках АЗС, в онлайн режиме собирает и передает информацию.

"Нефтеконтроль - Газпром нефть" позволяет определять и прогнозировать источники возможных отклонений, за счет этого она уже вдвое повысила достоверность учета, сократила потери по качеству и количеству продукции.

ТАСС