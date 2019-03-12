Legrand примет участие в Дизайн-конференции АрхДиалога

Группа Legrand примет участие в одном из самых значимых мероприятий в сфере дизайна в России - 9-ой международной Дизайн-конференции агентства АрхДиалог, которая пройдет в Москве с 6 по 8 апреля 2019 года в Культурном центре «ЗИЛ». Основная задача проекта – объединить ведущих представителей индустрии для обмена практическим опытом в реализации дизайнерских проектов.

Электротехнические решения Legrand пользуются высоким спросом у ведущих мировых дизайнеров и архитекторов не только благодаря своей надежности и технологичности, но и узнаваемому стилю. Широкий выбор визуально гармоничных продуктов компании позволяет использовать их для реализации любых интерьерных концепций - от классических до современных.

В рамках Дизайн-конференции Legrand совместно с дистрибьютором - компанией «Немецкая Электротехника» представит свои электроустановочные изделия сегмента люкс, а также беспроводные зарядные устройства. Архитекторы и дизайнеры смогут оценить изящное исполнение премиальных серий Legrand, в частности, стильные и минималистичные формы Valena Allure, благородство и изящность декора Céliane, итальянскую роскошь и эстетику Bticino Axolute, элегантность и жизнерадостность Bticino Livinglight. Огромный выбор цветовых решений, текстур и рисунков позволяет воплощать в жизнь любые дизайнерские концепции. Компания творчески подошла к формату презентации своих продуктов и представит беспроводные зарядные устройства в виде элементов арт-объекта «Садись – подзарядись!» - станции, где гости смогут зарядить свои гаджеты. Интересные факты о решениях компании в рамках деловой программы мероприятия расскажет руководитель направления по работе с архитекторами и дизайнерами Legrand Александр Челноков.

Legrand является постоянным участником важнейших событий в области дизайна. Так, уже с начала года компания успела выступить партнером премий «I+D. Проект года» и AD Design Award, а также приняла участие в выставке BATIMAT RUSSIA 2019.