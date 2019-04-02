Медведев распорядился создать ТОР в городе Нытва Пермского края

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития (ТОР) в городе Нытва Пермского края. Об этом председатель правительства сообщил на встрече с губернатором региона Максимом Решетниковым.

"Есть места, где ситуация, скажем, не очень хорошо выглядит, именно поэтому я вам подготовил подарок: подписал документ, распоряжение правительства о создании территории опережающего социально-экономического развития "Нытва". Это моногород, то есть монопрофильный населенный пункт, и теперь там можно будет заниматься различными видами бизнеса с теми льготами, которые существуют для территории опережающего развития", - сказал Медведев.

Он выразил надежду, что в новом ТОРе будет создано значительное количество новых рабочих мест, организованы новые производства, и улучшится общая ситуация.

Губернатор поблагодарил председателя правительства за это решение. По словам Решетникова, в Нытве металлургический завод "непростые времена пережил", но у правительства Пермского края есть определенные наработки, как заниматься развитием ТОРа в этом городе.

В ходе встречи Медведев также затронул тему здравоохранения, высоко оценив работу поликлиники в Перми, которую он посетил ранее днем в понедельник.

"Действительно, те возможности по записи к врачам, электронным историям болезни, по решению целого ряда накопившихся в нашей системе поликлиник вопросов, мне кажется, там вполне удачно скомпонованы, решены. Надеюсь, что так будет не только в этой большой поликлинике, но и в других поликлиниках немаленького Пермского края", - сказал глава кабмина.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РФ, сейчас властями Пермского края подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации 10 инвестиционных проектов. В рамках этих проектов планируется создание производства взрывозащищенных электродвигателей, производство лущеного шпона, низкокипящих жидкостей и их смесей, комплектующих и запасных частей для горно-шахтной и нефтяной промышленности, мелкосерийное производство фрезерно-гравировальных станков, глубокая переработка древесины, модернизация и расширение производства Нытвенского мясокомбината, строительство спортивно-оздоровительного комплекса, создание производства по обработке листового металла, утилизация отходов производства и потребления, в том числе медицинских и биологических, с производством изделий из пластмасс.

Как ожидается, создание ТОР "Нытва" позволит к 2029 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия - ОАО "Нытва", повысить инвестиционную привлекательность города, создать 420 постоянных рабочих мест, привлечь более 400 млн рублей инвестиций.

ТАСС