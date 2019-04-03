25-я международная выставка освещения, систем безопасности, автоматизации зданий и электротехники

10-13 сентября 2019, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

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Interlight Russia | Intelligent building Russia демонстрирует полный спектр продукции и современные решения в области декоративного и технического освещения, умных домов, автоматизации зданий, LED-технологий и электротехники от российских и зарубежных производителей и поставщиков.

Мы объединяем дизайн и технологии на одной площадке 25 ярких лет.

Главной особенностью 2019 года стал перенос времени проведения выставки на более комфортный период – сентябрь. Начало года предоставляет больше возможностей для детальной проработки заключенный договоренностей в рамках выставочного проекта.

В дополнение к этому экспозиция электротехники и умных технологий обрела собственное имя.

Теперь национальный проект полностью отражает концепцию международного бренда Light + Building.

Раздел Interlight Russia представлен следующими экспозициями:

техническое освещение

декоративное освещение

компоненты

LED технологии

электрические лампы

Раздел Intelligent building Russia включает в себя направления:

электротехника

автоматизация зданий

умный дом

интегрированные системы безопасности

умных город

Особенностью юбилейного года станут специальные экспозиции:

Свет в городе (экспозиция под открытым небом)

Объединенный стенд автоматизации зданий

Lighting cube

Smart cube

В самом начале сезона, самое время задуматься о необходимости украшения общественных пространств в зимний, праздничный период. Команда выставки подготовила для посетителей новую точку интереса, расположенную в экспозиции Декоративного освещения. Посетители зала 7.5 смогут не только познакомиться с продукцией производителей, но также посетить выступления спикеров, которые раскроют некоторые секреты и особенности при работе с новогодним освещением в контексте городского пространства.

Воспользуйтесь всеми возможностями выставки!