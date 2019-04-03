Интервью с генеральным директором ООО "ХКА"
Аркадий Рудой: "Мы создали команду, которая хочет делать по-настоящему качественный кабель"
3 апреля 2019, 15:23
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕРОПРИЯТИЯ
25-я международная выставка освещения, систем безопасности, автоматизации зданий и электротехники
10-13 сентября 2019, Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Регистритуйтесь на Interlight Russia|Intelligent building Russia с преимуществом уже сейчас!
Interlight Russia | Intelligent building Russia демонстрирует полный спектр продукции и современные решения в области декоративного и технического освещения, умных домов, автоматизации зданий, LED-технологий и электротехники от российских и зарубежных производителей и поставщиков.
Мы объединяем дизайн и технологии на одной площадке 25 ярких лет.
Главной особенностью 2019 года стал перенос времени проведения выставки на более комфортный период – сентябрь. Начало года предоставляет больше возможностей для детальной проработки заключенный договоренностей в рамках выставочного проекта.
В дополнение к этому экспозиция электротехники и умных технологий обрела собственное имя.
Теперь национальный проект полностью отражает концепцию международного бренда Light + Building.
Раздел Interlight Russia представлен следующими экспозициями:
Раздел Intelligent building Russia включает в себя направления:
Особенностью юбилейного года станут специальные экспозиции:
В самом начале сезона, самое время задуматься о необходимости украшения общественных пространств в зимний, праздничный период. Команда выставки подготовила для посетителей новую точку интереса, расположенную в экспозиции Декоративного освещения. Посетители зала 7.5 смогут не только познакомиться с продукцией производителей, но также посетить выступления спикеров, которые раскроют некоторые секреты и особенности при работе с новогодним освещением в контексте городского пространства.
Воспользуйтесь всеми возможностями выставки!