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Мероприятия

25-я международная выставка освещения, систем безопасности, автоматизации зданий и электротехники

25-я международная выставка освещения, систем безопасности, автоматизации зданий и электротехники

3 апреля 2019, 15:23
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕРОПРИЯТИЯ

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25-я международная выставка освещения, систем безопасности, автоматизации зданий и электротехники

10-13 сентября 2019, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Регистритуйтесь на Interlight Russia|Intelligent building Russia с преимуществом уже сейчас!

Interlight Russia | Intelligent building Russia демонстрирует полный спектр продукции и современные решения в области декоративного и технического освещения, умных домов, автоматизации зданий, LED-технологий и электротехники от российских и зарубежных производителей и поставщиков.

Мы объединяем дизайн и технологии на одной площадке 25 ярких лет.

Главной особенностью 2019 года стал перенос времени проведения выставки на более комфортный период – сентябрь. Начало года предоставляет больше возможностей для детальной проработки заключенный договоренностей в рамках выставочного проекта.

В дополнение к этому экспозиция электротехники и умных технологий обрела собственное имя.

Теперь национальный проект полностью отражает концепцию международного бренда Light + Building.

Раздел Interlight Russia представлен следующими экспозициями:

  • техническое освещение
  • декоративное освещение
  • компоненты
  • LED технологии
  • электрические лампы

Раздел Intelligent building Russia включает в себя направления:

  • электротехника
  • автоматизация зданий
  • умный дом
  • интегрированные системы безопасности
  • умных город

Особенностью юбилейного года станут специальные экспозиции:

  • Свет в городе (экспозиция под открытым небом)
  • Объединенный стенд автоматизации зданий
  • Lighting cube
  • Smart cube

В самом начале сезона, самое время задуматься о необходимости украшения общественных пространств в зимний, праздничный период. Команда выставки подготовила для посетителей новую точку интереса, расположенную в экспозиции Декоративного освещения. Посетители зала 7.5 смогут не только познакомиться с продукцией производителей, но также посетить выступления спикеров, которые раскроют некоторые секреты и особенности при работе с новогодним освещением в контексте городского пространства.

Воспользуйтесь всеми возможностями выставки!

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