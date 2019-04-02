Группа ЧТПЗ поставила разрезные тройники для магистрального конденсатопровода ПАО "Газпром"

Группа ЧТПЗ поставила 15 комплектов разрезных тройников для магистрального конденсатопровода «Уренгой – Сургут» компании «Газпром переработка» (дочерняя компания ПАО «Газпром»).

Продукция изготовлена на заводе по производству штампосварных деталей труб ЭТЕРНО (входит в Группу ЧТПЗ). Разрезные тройники диаметром 720 мм обладают повышенной прочностью для эксплуатации в экстремально низких температурах (до -60 градусов Цельсия) и могут быть установлены на действующем трубопроводе под давлением.

– Группа ЧТПЗ ведет постоянную разработку импортозамещающей продукции для нефтегазовой отрасли в соответствии с самыми строгими международными требованиями, – комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько, – Ранее для ПАО «Газпром» и других российских компаний нефтегазового комплекса поставлялись разрезные тройники зарубежного производства, с 2018 года лидирующие позиции в данном сегменте занял завод «ЭТЕРНО».

На данный момент завод «ЭТЕРНО» является единственным в России аттестованным в ПАО «Газпром» поставщиком разрезных тройников. По итогам 2018 года совокупная доля Группы ЧТПЗ среди российских производителей на рынке штампосварных деталей трубопроводов достигла 26%.

Магистральный трубопровод «Уренгой – Сургут» обеспечивает поставку нефтегазоконденсатной смеси с Уренгойского завода подготовки конденсата на Сургутский завод стабилизации конденсата.

Справочно:

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2018 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 16,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».