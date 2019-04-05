MELIKSAH MAKINA теперь в России и в странах СНГ

Оборудование для переработки кабеля и провода

Преимущества:

Высокая производительность

Сниженное потребление электроэнергии

Низкий уровень шума за счет звукоизолирующей конструкции

Компактные размеры

Несмотря на долговечность службы электрического кабеля, он рано или поздно изнашивается и подлежит замене. Отслуживший свое, он становится ценным источником сырья, т.к. имеет в своей основе цветные металлы.

Переработка проводников тока с помощью специальной установки является самым экологичным и экономически выгодным из всех существующих методов (обжиг на огне, снятие изоляции кабеля вручную или с помощью стрипперов). Машина предназначена для разделения метала и пластика во всех видах кабеля.

Провода загружаются в оборудование, где путем измельчения и дальнейшей сепарации, разделяются на две фракции: на изоляционную и металлическую крошку. Таким образом, на выходе получается два готовых чистых продукта для последующего использования. Металлическую сечку из меди и стали можно напрямую отправлять на заводы для переплавки, а пластик использовать для вторичных целей.

Все комплектующие оборудования находятся на одном шасси, благодаря этому оно просто в использовании и управлении. Защитный корпус вокруг шасси предотвращает опасность. Ротор приводится в движение с помощью клиновых ремней. Ручная подача осуществляется конвейерной лентой, а процесс охлаждения внутри дробильной камеры выполняется системой воздушной вентиляции. Все ножи дробильной камеры сделаны из H.C.H.C стали (прочностью 54-58 HRC). Ножи в дробилке принадлежат немецкому бренду German Bohler. Сепаратор в шасси обеспечивает наиболее точное разделение меди и пластика друг от друга с помощью воздуха. Еще одним преимуществом является звукоизоляция всех комплектующих, соответствующая нормам стандарта. Аварийный выключатель в машине и низкая панель управления являются одной из важнейших функций установки с точки зрения безопасности.

Требуемый источник питания - 400 В 3 фазы 50 Гц.

Для долгосрочного использования ножей и оборудования мы просим наших клиентов обращать внимание на материалы, которые будут загружены в дробильную камеру.

В случае необходимости мы можем изготовить оборудование другого размера и мощности согласно требованиям и пожеланиям клиента.