Павел Сорокин встретился с вице-президентом PDVSA Маркосом Рохасом Марченой

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин встретился с вице-президентом венесуэльской государственной нефтегазовой корпорации PDVSA и сопредседателем Подкомиссии по энергетике Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня Маркосом Рохасом Марченой.

Стороны отметили заинтересованность в реализации договоренностей, зафиксированных в протоколе заседания Подкомиссии по энергетике 14-го заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня. Особое внимание на встрече было уделено дальнейшим направлениям совместной работы. Павел Сорокин и Маркос Рохас Марчена отметили важность достигнутых договоренностей в рамках сотрудничества государств в нефтегазовом секторе.