Павел Сорокин встретился с вице-президентом PDVSA Маркосом Рохасом Марченой

Внимание, входим в зону турбулентности!
5 апреля 2019, 10:59
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ВЕНЕСУЭЛА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин встретился с вице-президентом венесуэльской государственной нефтегазовой корпорации PDVSA и сопредседателем Подкомиссии по энергетике Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня Маркосом Рохасом Марченой.
Стороны отметили заинтересованность в реализации договоренностей, зафиксированных в протоколе заседания Подкомиссии по энергетике 14-го заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня. Особое внимание на встрече было уделено дальнейшим направлениям совместной работы. Павел Сорокин и Маркос Рохас Марчена отметили важность достигнутых договоренностей в рамках сотрудничества государств в нефтегазовом секторе.