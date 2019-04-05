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Встречи

Павел Сорокин встретился с вице-президентом PDVSA Маркосом Рохасом Марченой

Павел Сорокин встретился с вице-президентом PDVSA Маркосом Рохасом Марченой

5 апреля 2019, 10:59
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ВЕНЕСУЭЛА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Минэнерго, Венесуэла

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин встретился с вице-президентом венесуэльской государственной нефтегазовой корпорации PDVSA и сопредседателем Подкомиссии по энергетике Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня Маркосом Рохасом Марченой.

Стороны отметили заинтересованность в реализации договоренностей, зафиксированных в протоколе заседания Подкомиссии по энергетике 14-го заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня. Особое внимание на встрече было уделено дальнейшим направлениям совместной работы. Павел Сорокин и Маркос Рохас Марчена отметили важность достигнутых договоренностей в рамках сотрудничества государств в нефтегазовом секторе.

Компания: Министерство энергетики РФ

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