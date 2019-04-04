Специалисты ACЭ приступили к выполнению программы по вводу в эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС

На первом энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик - Группа компаний ASE) специалисты приступили к первому этапу программы по вводу в эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС - индивидуальным испытаниям и опробованию оборудования первого и второго контуров реакторной установки, которые будут задействованы в гидравлических испытаниях и циркуляционной промывке (ГИиЦП).

Программа по вводу в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами состоит из четырех этапов: «Предпусковые наладочные работы» (этап А), «Физический пуск» (этап Б), «Энергетический пуск (этап В) и «Опытно-промышленная эксплуатация» (этап Г).

«Основная цель этапа А – проверка работоспособности на проектных параметрах систем и оборудования реакторной установки энергоблока перед началом загрузки топлива, - пояснил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин. – Также на данном этапе проводятся испытания герметичного ограждения здания реактора».

Для справки:

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

АСЭ (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ» (Нижний Новгород), АО «Атомстройэкспорт» (Москва), АО «Атомэнергопроект» (Москва) и АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург). АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая около 30% глобального рынка сооружения АЭС. Инжиниринговый дивизион ведет свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом. Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Официальный сайт - www.ase-ec.ru.

Пресс-служба компании АСЭ