На "АТОМЭКСПО-2019" обсудят роль безуглеродной генерации в энергобалансе будущего

В рамках XI Международного форума «АТОМЭКСПО-2019», который пройдет 15-16 апреля 2019 года в Сочи, пройдет круглый стол «Безуглеродная генерация в энергетике будущего».

Круглый стол соберет международных и российских экспертов, которые обсудят основные тенденции развития безуглеродной генерации, существующие и перспективные бизнес-модели на рынке возобновляемых источников энергии, а также возможные направления развития накопителей энергии. Особое внимание будет уделено обсуждению вопроса, какое место займут атомные станции малой мощности в энергобалансе будущего.

Глава аналитической службы по ядерной энергетике информационного агентства Bloomberg New Energy Finance Крис Гадомски представит точку зрения на то, какое влияние окажет безуглеродная энергетика на будущее мирового рынка энергии. О том, как можно изменить рынок возобновляемых источников энергии, применяя новые бизнес-модели, расскажет генеральный директор АО «Новавинд» Александр Корчагин. О влиянии, которое окажет на общую ситуацию на рынке развитие такого сегмента, как накопители, поделится представитель компании Roland Berger Денис Борисов. Партнер консалтинговой компании KPMG Василий Савин обозначит вызовы, стоящие перед крупнейшими игроками энергетической отрасли в современных условиях, и возможные пути трансформации. Представители АО «РАОС» Антон Москвин и Finnish Energy Туомо Хуттонен расскажут о потенциале атомных станций малой и средней мощности для развития атомной энергетики стран-новичков, а также энергоснабжения удаленных регионов. Модератором круглого стола выступит Антон Порядин, партнер международной консалтинговой компании EY. Во вступительной презентации, которая задаст основное направление дискуссии, им будут представлены глобальные энергетические сценарии на период до 2050 года, разработанные EY совместно с Московской бизнес-школой СКОЛКОВО.

Мероприятие пройдет 15 апреля в зале «Оранжевый» Главного медиацентра, начало - в 14:30.

Для справки:

Мировой энергетический рынок проходит стадию трансформации. Все больше внимания уделяется вопросу снижения выбросов парниковых газов, идет постепенный переход к распределенной генерации, растет уровень цифровизации и интенсивность применения новых технологий. Переходный процесс оказывает значительное влияние на структуру мирового энергобаланса, меняет роли ключевых игроков энергорынка и позволяет улучшить доступ к недорогой, надежной и устойчивой энергии.

Главная тема XI Международного форума «АТОМЭКСПО-2019» – «Атомные технологии для лучшей жизни». Деловая программа впервые формируется Международным программным комитетом, в состав которого вошли: генеральный директор Агентства по атомной энергии ОЭСР Уильям Мэгвуд, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Агнета Ризинг, бывший председатель Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) Жак Регальдо, бывший генеральный директор АЯЭ ОЭСР Луис Эчаварри и другие. Участники «АТОМЭКСПО-2019» – руководители государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, международные эксперты – рассмотрят глобальные вопросы развития безуглеродной энергетики, ответственного подхода к экологии и природным ресурсам, «зеленых» инвестиций, международного партнерства в целях устойчивого развития. Площадь выставочной экспозиции составит более 13 000 кв. метров.

Дополнительную информацию об «АТОМЭКСПО-2019» можно получить на официальном сайте http://2019.atomexpo.ru, по тел.: (499) 922-89-95, Email: atomexpo@atomexpo.com. Оператор мероприятия – ООО «АТОМЭКСПО». Аккредитация СМИ для участия осуществляется на сайте Форума «Атомэкспо», правила аккредитации и работы на мероприятии размещены в разделе «Пресс-центр»: http://2019.atomexpo.ru/pages/pravila_akreditacii. Если вас интересует тематика круглого стола, и вы хотели бы пообщаться со спикерами, пожалуйста, направьте заявку Игорю Ермакову, E-mail: IAErmakov@rosatom.ru.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»