Проведен анализ перспектив использования угольной генерации для восточных штатов США

Американские компании Energy Innovation, специализирующаяся на изучении экологических проблем в энергетике, и Vibrant Clean Energy, занятая разработкой систем прогнозирования для ВИЭ-генерации, опубликовали совместный отчет (Coal Cost Crossover), где оценили экономическую эффективность угольной генерации по стране.

Согласно их выводам, около 74% угольных ТЭС уступают по рентабельности ветропаркам и солнечным станциям, и общий объем затрат на их сохранение в работе по итогам 2018 г. выше, чем стоимость их замены на местную ВИЭ-генерацию.

Проведенный анализ, прежде всего, касался штатов Восточного побережья, где, по мнению экспертов Energy Innovation, угольные ТЭС рентабельны за счет участия в рынке мощности, правила которого обеспечивают в настоящее время необоснованное преимущество для объектов генерации, работающих в базовой части графика нагрузки, и таким образом замедляют вывод из эксплуатации «неэкономичных» энергоресурсов.

В отчете, в частности, указано, что почти все угольные электростанции на юговостоке США в значительной степени подвержены риску замены на более дешевые солнечные не позднее 2025 г. При этом наиболее вероятно такое развитие событий для штатов Северная Каролина, Флорида, Джорджия и Теннесси.

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